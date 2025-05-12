Путин начинает «ритуалы» вокруг Трампа, чтобы склонить его на свою сторону

Главной причиной отсутствия реального прогресса в вопросе установления мира есть кремлевский диктатор Владимир Путин, считает политолог Юрий Богданов.

Путин и Трамп

По его словам, для Путина выход из войны сейчас более рискованный, чем ее продолжение. Дело в том, говорит эксперт, что конверсия экономики – сложно и дорого. Возвращение сотен тысяч ветеранов – социальное напряжение. Кроме того, следует ожидать недовольства элит, потому что результаты недостойны потери. Для перезапуска экономики нужны гигантские внешние инвестиции, которые никто не даст, добавил Богданов.

Эксперт считает, что реальные переговоры начнутся только тогда, когда риски продолжения войны станут для Путина очевидно выше рисков ее завершения. А это произойдет только из-за глубокого экономического кризиса, истощения армии и социально-политического кризиса в РФ.

"Что дальше? "Танцы с бубнами" вокруг Трампа. К этому моменту мы будем наблюдать эти ритуалы. Путин постарается изолировать Украину, мы с союзниками – изолировать его", — отметил Богданов.

По его словам, все дипломатические шаги Украины сейчас адресованы не столько Путину, сколько Трампу. Да, признает эксперт, приходится фокусировать внимание "старого сумасшедшего деда", доказывать ему недоговороспособность Путина.

"Поэтому я на 99,9% уверен, что никакого постоянного прекращения огня в ближайшее время не будет. Война, вероятно, будет продолжаться до истощения российской армии и экономики. Наша задача и задача союзников – продолжать давить на обоих: на Путина – чтобы заставить мир, на Трампа – чтобы он помогал нам давить на Путина", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ отвергает дипломатию и будет "достигать целей СВО" военным путем.



