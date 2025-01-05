Путин начинает давать заднюю: США отправили очень действенный, тайный сигнал России

Он отметил, что дипломатические контакты между Россией и США по урегулированию войны в Украине уже продолжаются. Участие российской делегации подтверждает готовность Москвы к таким обсуждениям, однако эти переговоры проходят под значительным внешним давлением, подталкивающим Россию к уступкам.

"Давайте взглянем шире, чем только на Украину. За последний месяц мы наблюдаем ослабление позиций Российской Федерации в ключевых регионах мира. Это, в частности, Ближний и Средний Восток. Несмотря на заявления нового руководства Сирии, военное присутствие РФ в этом регионе сведено к минимуму". Самое главное — Россия потеряла контроль над нефтедобычей в Сирии, что и являлось основной целью ее присутствия", — отмечает Снегирев.

Он также обратил внимание на то, что такие важные объекты как порт Тартус и база Хмеймим потеряли свой стратегический вес. Аналогично ослабли позиции РФ в Секторе Газа, который ранее был под ее влиянием благодаря поддержке террористических организаций, таких как Хезболла и ХАМАС.

Кроме того, давление США и Израиля на хуситов, а также инициативы Саудовской Аравии, предусматривающие наземную фазу операции, нанесли серьезный удар по прокси-силам России, контролирующим транспортные маршруты в районе Красного моря.

"Особое значение имеет то, что на этом фоне раздаются заявления о возможной военной операции против Ирана, что может разрушить "ось зла" и лишить Россию стратегического партнера", — добавляет аналитик.

В Закавказье также происходят изменения: создаются угрозы российскому присутствию в Грузии, а действия премьер-министра Армении ставят под вопрос дальнейшее существование российской базы в Гюмри. В Молдавии национализация стратегических объектов в Приднестровье дополнительно ограничивает влияние Кремля.

"Таким образом, Россию фактически вынуждают сужаться к собственным границам, лишая зон стратегического и военного влияния", — заключает эксперт.

Экономическое давление на Россию также усиливается. Речь идет не только о санкциях, но и о задержании российских танкеров в Балтийском море, что демонстрирует переход от санкций к решительным действиям.

Дмитрий Снегирев отмечает, что с июля Китай запретил поставки в Россию товаров двойного назначения, что сильно отразилось на российском военно-промышленном комплексе. Изменения в позиции Китая по поводу взаиморасчетов с РФ также свидетельствуют о снижении ее влияния.

"Мы видим прямое политическое, экономическое и военное давление на РФ со стороны новой администрации США. Это заставило Россию сесть за стол переговоров", — добавляет эксперт.

Россия, пытаясь сохранить свою репутацию, активно использовала ядерную риторику, в том числе испытания ракеты "Орешник". Однако последние заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что эта ракета рассматривается скорее как альтернатива ядерному оружию.

"Давление Китая и Индии относительно угрозы применения ядерного оружия дает свои результаты. Риторика РФ в этом направлении заметно уменьшилась. На фоне этого США провели испытания системы противоракетной обороны над ГУАМом, демонстрируя способность нейтрализовать "Орешник". Аналогично система THAAD в Израиле эффективно работает против баллистических" ракет, являющихся еще одним сигналом России", — подчеркнул аналитик.

Обращая внимание на изменения в риторике Путина, Снегирев отметил, что количество "Орешников" ограничено, хотя ранее Беларусь заявляла о возможности размещения десятков таких ракет. По данным украинской разведки, у России не более 10 таких ракет, и они все еще находятся на этапе испытаний.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что до какого года Путин намерен вести войну . Разговоры – это одно, а реальные действия – совсем другое. Путинский режим не демонстрирует, что хочет серьезных переговоров. Москва пытается накопить ресурсы и распределить их так, чтобы российские войска могли вести войну против Украины до 2027 года. Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Представитель СНБО отметил, что намерения Москвы продолжать войну как минимум еще два года указывают не только на заявления российского диктатора Владимира Путина.

