Путин начал терять память, не может такой человек управлять ядерным государством – экс-посол Украины в США



















У президента Российской Федерации Владимира Путина наблюдают провалы в памяти. Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый во время разговора в проекте "Есть вопросы". Дипломат отмечает, что это очень опасно и что такой человек не должен быть во главе государства с ядерным оружием.

Путин начал терять память - экс-посол Украины в США. Фото с открытых источников

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин испытывает серьезные проблемы со здоровьем. А именно проблемы с памятью. Дипломат заявляет, что в последнее время все больше встречается признаков странного поведения Путина, то нога не туда вывернется, то трясется странно.



Но Чалого не это волнует, хуже всего, уверяет дипломат это потеря памяти.



Что меня настораживает, я знаю это точно и видел на практике. У Путина хорошая память, а он начал терять ее, – утверждает Чалый.



По мнению Валерия Чалого, это очень опасно. Экс-посол не уверен из-за чего именно проблемы у Путина, из-за возраста, болезни, постоянного стресса, но президент РФ забывает даты и имена.



Полное видео интервью с экс-послом Украины в США Валерием Чалым можно просмотреть ниже:





Также, ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий говорил, что Путин болен шизофренией. Но подчеркнул, что не стоит думать о болезни Путина, она его не остановит.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как российские власти арестовывают митингующих и выдают им повестки.



Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин хочет поглотить Молдову. Для этого он использует молдавского политика, платящего митингующим. Таким образом, президент РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране.



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