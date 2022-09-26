logo

BTC/USD

19186.85

ETH/USD

1330.24

LTC/USD

53.14

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин начал терять память, не может такой человек управлять ядерным государством – экс-посол Украины в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин начал терять память, не может такой человек управлять ядерным государством – экс-посол Украины в США

Украинский дипломат считает, что российский диктатор лишается памяти.

сегодня, 21:13
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








У президента Российской Федерации Владимира Путина наблюдают провалы в памяти. Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый во время разговора в проекте "Есть вопросы". Дипломат отмечает, что это очень опасно и что такой человек не должен быть во главе государства с ядерным оружием.

Путин начал терять память, не может такой человек управлять ядерным государством – экс-посол Украины в США

Путин начал терять память - экс-посол Украины в США. Фото с открытых источников

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин испытывает серьезные проблемы со здоровьем. А именно проблемы с памятью. Дипломат заявляет, что в последнее время все больше встречается признаков странного поведения Путина, то нога не туда вывернется, то трясется странно.

Но Чалого не это волнует, хуже всего, уверяет дипломат это потеря памяти.

Что меня настораживает, я знаю это точно и видел на практике. У Путина хорошая память, а он начал терять ее, – утверждает Чалый.

По мнению Валерия Чалого, это очень опасно. Экс-посол не уверен из-за чего именно проблемы у Путина, из-за возраста, болезни, постоянного стресса, но президент РФ забывает даты и имена.

Полное видео интервью с экс-послом Украины в США Валерием Чалым можно просмотреть ниже:


Также, ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий говорил, что Путин болен шизофренией. Но подчеркнул, что не стоит думать о болезни Путина, она его не остановит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как российские власти арестовывают митингующих и выдают им повестки.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин хочет поглотить Молдову. Для этого он использует молдавского политика, платящего митингующим. Таким образом, президент РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C04jfCOIKAI&ab_channel=%D0%84%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!