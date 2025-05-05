Путин начал раздражать Трампа: что на это указывает

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Лиля Воробьева
Президента США Дональда Трампа все больше раздражает отношение российского диктатора Владимира Путина к мирному процессу войны в Украине. Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
По мнению Бессмертного, Трамп осознает, что Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной или соглашаться на перемирие. В то же время американскому президенту приходится учитывать интересы своего государства и собственные политические цели.
Бессмертный также упомянул интервью Трампа для NBC News, во время которого он заметно нервничал в ответ на вопросы журналистки о возможном перемирии и переговорах по завершению войны между Россией и Украиной.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на возможную встречу президента США Джонада Трампа и российского диктатора Владимира Путина на нейтральной территории. По словам Пескова, пока нет конкретики по этому поводу.
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о заявлении Трампа, который в конце апреля сказал о возможности встретиться с Путиным в одной из стран Ближнего Востока в середине мая. По словам Пескова, Путин не имеет в своем графике поездки в эти страны на эту дату.
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