Путин начал раздражать Трампа: что на это указывает

Президента США Дональда Трампа все больше раздражает отношение российского диктатора Владимира Путина к мирному процессу войны в Украине. Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По мнению Бессмертного, Трамп осознает, что Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной или соглашаться на перемирие. В то же время американскому президенту приходится учитывать интересы своего государства и собственные политические цели.

"Проблем перед Вашингтоном – растет и не уменьшается. И это прямое следствие нерасторопной политики, которую реализует Вашингтон. И здесь у Трампа все больше и больше будет накапливаться не то, что тревога, я бы даже сказал неприязнь колоссальная, в том числе и к Москве в этом отношении", – заметил дипломат.

Бессмертный также упомянул интервью Трампа для NBC News, во время которого он заметно нервничал в ответ на вопросы журналистки о возможном перемирии и переговорах по завершению войны между Россией и Украиной.

"Такая нервная напряженность во время разговора на эту тему четко свидетельствует о том, что Москва начинает его раздражать, загоняя все время его в тупик. Потому что в этом случае Киев принимает позицию, трактуемую на данном этапе с точки зрения перемирия Вашингтон", — подчеркнул Бессмертный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на возможную встречу президента США Джонада Трампа и российского диктатора Владимира Путина на нейтральной территории. По словам Пескова, пока нет конкретики по этому поводу.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о заявлении Трампа, который в конце апреля сказал о возможности встретиться с Путиным в одной из стран Ближнего Востока в середине мая. По словам Пескова, Путин не имеет в своем графике поездки в эти страны на эту дату.

