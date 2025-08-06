Путин начал новый вид оккупации украинцев: на Западе раскрыли коварные планы диктатора

Россия пытается реализовать "цифровую оккупацию" Украины, используя широкую сеть прокремлевских ботов, наполняющих мобильные телефоны жителей временно оккупированных районов восточной Украины, тщательно подобранной и локально таргетированной дезинформацией.

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Исследователи обнаружили по меньшей мере 3634 фейковых аккаунта, которые с января 2024 года по апрель 2025 года опубликовали более 316 тысяч сообщений в Telegram, сообщает The Times.

Эти боты действовали в Telegram-каналах, которыми пользуются мирные жители на оккупированных территориях, с целью заглушить альтернативные взгляды и продвигать нарративы, которые подрывают украинскую идентичность и легитимируют российские власти.

В отличие от глобальных дезинформационных кампаний, эта операция локализована: сообщения сосредоточены на отключениях электроэнергии, ценах на зерно, критике Украины за неспособность восстанавливать инфраструктуру, тогда как любые восстановительные работы представляются заслугой России.

Доклад Лаборатории цифровой судебной экспертизы Atlantic Council и украинской организации Open Minds называет эту стратегию "цифровой оккупацией", отражающей аналогичные действия российских войск на земле.

" Деятельность России в информационном пространстве отвечает ее стремлению вернуть контроль над бывшими колониями. Кремль хочет не только физического контроля над территориями, но и культурной и языковой гомогенизации постсоветских государств и шире", — отметила исследовательница Ирина Адам.

Она добавила, что России гораздо легче контролировать территории, если нарушить связь их жителей с Украиной и вовлечь их в концепцию "русского мира".

Как уже писали "Комментарии", Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды объявили о финансировании поставок американского вооружения для Украины на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Темми Брюс во время брифинга во вторник, 5 августа, сообщает прессслужба Госдепа.