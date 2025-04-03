Путин начал новую операцию против Украины, которая должна завершиться капитуляцией

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Кречмаровская Наталия
В Кремле продолжают политические игры против руководства Украины. Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского истек и Москва не понимает, с кем в Украине можно вести переговоры и подписывать мирные договоры. Затем лидер России выразил инициативу по созданию в Украине временного правления, вероятно, под эгидой ООН.
Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что враг с помощью ИПСО пытается принудить Украину к политической капитуляции.
В Центре также отметили, что российская пропаганда нацелена на внушение мнения, что руководство Украины якобы нелегитимно, а значит, не способно заключить мирное соглашение с Россией.
Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", не прекращает придумывать новые фейки. На этот раз снова начали распространять фейковую информацию о президенте Украины Владимире Зеленском.
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