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Путин начал новую операцию против Украины, которая должна завершиться капитуляцией

Путин пытается дожать Украину до политической капитуляции

сегодня, 18:45
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Кречмаровская Наталия

В Кремле продолжают политические игры против руководства Украины. Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского истек и Москва не понимает, с кем в Украине можно вести переговоры и подписывать мирные договоры. Затем лидер России выразил инициативу по созданию в Украине временного правления, вероятно, под эгидой ООН.

Путин начал новую операцию против Украины, которая должна завершиться капитуляцией

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что враг с помощью ИПСО пытается принудить Украину к политической капитуляции.

"Служба внешней разведки Украины предупреждает об активизации враждебной информационной операции против Украины. Эта операция проводится усилиями российских спецслужб под общей координацией администрации президента РФ. К ее выполнению привлекаются якобы "нейтральные" медиа, анонимные телеграмм-каналы, ботофермы в соцсетях, блогеры, псевдоговоры".

В Центре также отметили, что российская пропаганда нацелена на внушение мнения, что руководство Украины якобы нелегитимно, а значит, не способно заключить мирное соглашение с Россией.   

"Таким образом враг продвигает идею, что Украине нужна временная администрация под эгидой ООН, США, ЕС или даже при участии РФ. Цель этой операции — принуждение Украины к политической капитуляции под видом "мирного урегулирования", — отметили в Центре.

Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", не прекращает придумывать новые фейки. На этот раз снова начали распространять фейковую информацию о президенте Украины Владимире Зеленском.    



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Источник: https://t.me/spravdi/45891
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