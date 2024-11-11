Российский диктатор Владимир Путин стремится возобновить контроль над Курской областью, ранее захваченной украинскими силами, и готов для этого отдать тысячи жизней российских военных, отмечает Forbes.

Бои в Курской области

В материале издания говорится, что на территории Курской области продолжаются ожесточенные бои, где три украинских бригады вступили в близкий бой с российскими морскими пехотинцами и северокорейскими военными, которые атакуют с двух направлений. По словам журналиста Дэвида Акс, эти бои стали одной из самых кровавых баталий, которая обходится российской стороне и их северокорейским союзникам безумными потерями личного состава и техники.

"Это апокалиптическое сражение, которое стоит россиянам — и, возможно, северокорейцам — потенциально десятков единиц техники и сотен жизней. Это не значит, что россияне не победят", — пишет журналист Дэвид Акс.

При этом эксперт отмечает, что Кремль наладил механизм быстрой ротации подразделений на передовой и пока не видно признаков, что российские силы скоро истощатся.

Согласно статье, Путин прилагает максимальные усилия для возвращения хотя бы части Курской области, и его мотивация может быть связана с победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп пообещал завершить войну в Украине до своей инаугурации в январе, что может создать благоприятные условия для Москвы.

Однако, как указывает Акс, это предложение Трампа пока выглядит безосновательным и нереалистичным, поскольку не имеет четких механизмов выполнения. Если она реализуется, это может привести к "заморозке" линии фронта, что лишит Украину более 72 тысяч квадратных километров оккупированных территорий, тогда как Россия потеряет контроль над 434 квадратными километрами в Курской области.

Акс также отмечает, что российские морские пехотинцы и их северокорейские союзники продолжают попытки вернуть Курск, стремясь завершить сражение до возможного прекращения огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российское командование планирует наступать на позиции ВСУ в Курской области крупной группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы.



