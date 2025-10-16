logo

Путин нацеливает атаки на города-миллионники: раскрыта новая коварная цель Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин нацеливает атаки на города-миллионники: раскрыта новая коварная цель Кремля

Россияне намеренно формируют условия, при которых жизнь в этих городах становится непригодной.

16 октября 2025, 12:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская армия проводит многовекторную наступательную кампанию, одновременно нанося удары как по энергетическим объектам, так и по инфраструктуре "Укрзализныци". Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Путин нацеливает атаки на города-миллионники: раскрыта новая коварная цель Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, удары направлены не только на отдельные сферы, но носят комплексный характер.

"Речь идет не о выборочном поражении инфраструктуры, а о системной атаке сразу по нескольким направлениям. Цель – парализовать критическую инфраструктуру и одновременно усложнить эвакуацию населения", – отметил эксперт.

Снегирев подчеркнул, что основными целями являются крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Киев. По его словам, российские войска избивают как по жилым районам — управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и фугасными (ФАБ), так и по объектам энергетики, газоснабжения и транспорта.

"Эти удары направлены на то, чтобы сделать дальнейшее проживание в больших городах невозможно. Это тактика принудительной миграции", – объяснил он.

Также, по словам эксперта, повреждение железнодорожной инфраструктуры преследует цель сорвать эвакуационные операции: "Пока население пытается сбежать из опасных районов, удар по железной дороге блокирует самый быстрый и эффективный путь выезда. Это способствует хаосу, порождает панику и снижает доверие к власти".

Дмитрий Снегирев подытожил: параллельно с транспортным коллапсом оккупанты пытаются перегрузить автомобильные пути эвакуационными потоками. Такой подход — часть более широкой стратегии дестабилизации тыла и деморализации населения.

Как уже писали "Комментарии", в ночь с 15 на 16 октября Россия устроила массированную атаку Украины: по словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил более 300 дронов и 37 ракет, среди которых немало баллистических. Обращение глава государства опубликовал в Telegram.



