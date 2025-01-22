Путин на время отказался от идеи резкой эскалации в Украине: когда вернется к своему плану

Нефть и морские перевозки, в том числе морские перевозки нефти являются одним из базовых индикаторов на ближайшие пару месяцев, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, вектор и динамика по этим направлениям будут во многом определять коридор возможностей и сценарии войны.

Владимир Путин

"Масштаб рычагов США по причинению радости Кремлю в этой области значительный. Всё упирается в представления о том, какие из них задействовать и в какой последовательности. А этого мы пока не знаем", — говорит эксперт.

Например, подчеркивает Копытько, США наверняка могут сделать Греции предложение, от которого Афины не откажутся, и "хулиганство" греческих компаний с российской нефтью как минимум на время приостановится.

"С Турцией сложнее, но также есть, чем подкрепить призыв к порядку. А это – уже больно для Кремля. Британии могут подсказать, что модальность страхования морских рисков должна работать на общее дело, ибо время такое", — подчеркнул эксперт.

При этом он убежден, что санкции, которые огласила ушедшая администрация Байдена, имеют отложенный эффект, давать оценки по ним можно будет не ранее середины марта.

В этом контексте Копытько добавил, что реальные санкции вводят неизвестные беспилотники против российских нефтебаз.

"Люфт для маневрирования постепенно уменьшается. Всё это превращается в аргументы, что нужно как-то решать. Впереди февраль, который для РФ и без войны традиционно более травматичен, чем для нас. Поэтому при всех бедах стоит помнить: до прихода новой администрации в Белый дом Украину не смогли загнать в капитулянтскую позицию для быстрых и драматичных развязок", — говорит эксперт.

При этом он указал на то, что пока кремлевский диктатор Владимир Путин не решился на резкую эскалацию в виде нового витка массовой мобилизации. И её до какого-то первого неудачного раунда общения с Дональдом Трампом не будет. Так как такие действия выглядели бы нелогично, ведь РФ "хочет мира и прекращения войны".

Также Копытько убежден, что сейчас основные риски для Украины – внутренние.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как США с помощью санкций могут принудить РФ к миру.



