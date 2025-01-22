Путин на время отказался от идеи резкой эскалации в Украине: когда вернется к своему плану

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Ткачик Олеся
Нефть и морские перевозки, в том числе морские перевозки нефти являются одним из базовых индикаторов на ближайшие пару месяцев, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, вектор и динамика по этим направлениям будут во многом определять коридор возможностей и сценарии войны.
Владимир Путин
Например, подчеркивает Копытько, США наверняка могут сделать Греции предложение, от которого Афины не откажутся, и "хулиганство" греческих компаний с российской нефтью как минимум на время приостановится.
При этом он убежден, что санкции, которые огласила ушедшая администрация Байдена, имеют отложенный эффект, давать оценки по ним можно будет не ранее середины марта.
В этом контексте Копытько добавил, что реальные санкции вводят неизвестные беспилотники против российских нефтебаз.
При этом он указал на то, что пока кремлевский диктатор Владимир Путин не решился на резкую эскалацию в виде нового витка массовой мобилизации. И её до какого-то первого неудачного раунда общения с Дональдом Трампом не будет. Так как такие действия выглядели бы нелогично, ведь РФ "хочет мира и прекращения войны".
Также Копытько убежден, что сейчас основные риски для Украины – внутренние.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как США с помощью санкций могут принудить РФ к миру.
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