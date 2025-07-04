Путин на весь мир проявил пренебрежение к Трампу: назван показательный момент удара РФ по Киеву

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на массированную ночную атаку РФ по Киеву, которая произошла в ночь на 4 июля. В своем сообщении в соцсети X (Twitter) он назвал обстрел столицы "одной из самых страшных ночей" за все время полномасштабной войны.
Фото: из открытых источников
По словам дипломата, во время атаки российские войска запустили сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет, прицельно ударяя по гражданской инфраструктуре украинской столицы. Особую обеспокоенность Сибига выразил из-за того, что нападение произошло сразу после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Сибига отметил необходимость немедленного усиления давления на Кремль: нужны максимально жесткие санкции против РФ и полный объем военной помощи для Украины. Он также предостерег, что нерешительность Запада лишь подталкивает агрессора к новым актам террора.
Напомним, ночная атака РФ по Киеву привела к серьезным разрушениям в пяти районах столицы. Поражены не менее 13 объектов, в том числе жилые дома. По состоянию на утро 4 июля известно о 19 пострадавших.
Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, сосредотачивая усилия на продвижении в Харьковской и Донецкой областях. По информации аналитического проекта DeepState, по состоянию на ночь на 4 июля противник смог закрепиться в только что оккупированных населенных пунктах Милово и Строевка, расположенных на территории Харьковщины.