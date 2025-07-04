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Путин на весь мир проявил пренебрежение к Трампу: назван показательный момент удара РФ по Киеву

Москва должна немедленно столкнуться с самыми жесткими санкциями, а Украина получить всю необходимую помощь для самозащиты

4 июля 2025, 08:10
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на массированную ночную атаку РФ по Киеву, которая произошла в ночь на 4 июля. В своем сообщении в соцсети X (Twitter) он назвал обстрел столицы "одной из самых страшных ночей" за все время полномасштабной войны.

Путин на весь мир проявил пренебрежение к Трампу: назван показательный момент удара РФ по Киеву

Фото: из открытых источников

По словам дипломата, во время атаки российские войска запустили сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет, прицельно ударяя по гражданской инфраструктуре украинской столицы. Особую обеспокоенность Сибига выразил из-за того, что нападение произошло сразу после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Это было сделано намеренно. Путин дерзко игнорирует международные призывы к миру и демонстрирует полное пренебрежение США и их союзниками", — заявил министр.

Сибига отметил необходимость немедленного усиления давления на Кремль: нужны максимально жесткие санкции против РФ и полный объем военной помощи для Украины. Он также предостерег, что нерешительность Запада лишь подталкивает агрессора к новым актам террора.

"Мировые диктаторы внимательно наблюдают за реакцией на действия Путина. Если ответ будет вялым — это станет сигналом для новых преступлений в других частях света", — добавил министр.

Напомним, ночная атака РФ по Киеву привела к серьезным разрушениям в пяти районах столицы. Поражены не менее 13 объектов, в том числе жилые дома. По состоянию на утро 4 июля известно о 19 пострадавших.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, сосредотачивая усилия на продвижении в Харьковской и Донецкой областях. По информации аналитического проекта DeepState, по состоянию на ночь на 4 июля противник смог закрепиться в только что оккупированных населенных пунктах Милово и Строевка, расположенных на территории Харьковщины.



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