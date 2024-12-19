Путин на пресс-конференции озвучил переговорные позиции: на что рассчитывает диктатор

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Ткачик Олеся
Пресс-конференция кремлевского диктатора Владимира Путина показала, что нарративы о Киеве за три дня и один народ уже в прошлом, отметил политолог Вадим Денисенко. Теперь, говорит он, для того чтобы стать третьим полюсом мира и иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве, Путин считает, что нужно сделать две вещи: захватить часть Украины и перепугать мир "групповым ударом Орешника" и новыми разработками ракет средней дальности.
Владимир Путин
При этом он подчеркнул, что "Орешник" стал новой любимой игрушкой Путина. Как говорит Денисенко, нет такого выступления российского диктатора, где бы он ни рассказывал о технических характеристиках этой ракеты. Ему явно нравится об этом говорить и он точно изучил технические детали и наслаждается ими.
По его словам, косвенным подтверждением тому является то, что Путин так много говорит, что групповой удар Орешником заменяет по силе ядерный удар.
При этом он подчеркнул, что Путин также рассчитывает на то, что Запад должен испугаться его ракетной программы и вынужден будет садиться с ним за стол переговоров о разделе мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил устроить Западу дуэль в Киеве.
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