Путин на пресс-конференции озвучил переговорные позиции: на что рассчитывает диктатор

Пресс-конференция кремлевского диктатора Владимира Путина показала, что нарративы о Киеве за три дня и один народ уже в прошлом, отметил политолог Вадим Денисенко. Теперь, говорит он, для того чтобы стать третьим полюсом мира и иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве, Путин считает, что нужно сделать две вещи: захватить часть Украины и перепугать мир "групповым ударом Орешника" и новыми разработками ракет средней дальности.

Владимир Путин

"Собственно, эта формула и является основой переговорной позиции Путина на начало 2025 года. И, что немаловажно, эта позиция донесена до Пекина. И Пекин пока не демонстрирует никакого несогласия (Пекин молчаливо поддерживает)", – отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что "Орешник" стал новой любимой игрушкой Путина. Как говорит Денисенко, нет такого выступления российского диктатора, где бы он ни рассказывал о технических характеристиках этой ракеты. Ему явно нравится об этом говорить и он точно изучил технические детали и наслаждается ими.

"Для него Орешник – это вундерваффе, которое может уничтожить (в его понимании) все ПВО и ПРО центрально-восточной Европы и Тихоокеанского региона. Причем, в его мозгу, наверное, существует картина, что он будет пугать мир тем, что делать это будут руками Беларуси и КНДР и других возможных прокси, — отметил политолог.

По его словам, косвенным подтверждением тому является то, что Путин так много говорит, что групповой удар Орешником заменяет по силе ядерный удар.

"Не нужно забывать, что российская концепция переговоров вообще сводится к тому, чтобы попытаться обменять Украину на то, что он защитит мир от безумия Кима и Лукашенко. Концепция так себе, но он пробует ее "продать", – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что Путин также рассчитывает на то, что Запад должен испугаться его ракетной программы и вынужден будет садиться с ним за стол переговоров о разделе мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил устроить Западу дуэль в Киеве.



