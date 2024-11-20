Путин "на пике гнева": Москва может нарушить международные конвенции

В среду, 20 ноября, в Киеве временно прекратили работу некоторые западные посольства из-за повышенной угрозы масштабного удара России. Такие меры предупреждения верны. Военный аналитик Шон Белл уверен, что существует риск, что Россия может атаковать ракетами посольства западных стран в Киеве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Sky News

Фото портал "Комментарии"

По его словам, Путин "достиг пика гнева" и решил усилить атаки на Киев после того, как США предоставили Украине разрешение на удары американскими ракетами большой дальности по российской территории.

Белл подчеркнул, что у украинской столицы достаточно эффективная система ПВО. К тому же, посольства защищены международными конвенциями. Однако эксперт подозревает, что американцы пришли к выводу, что россияне не будут уважать иммунитет дипломатических учреждений.

По его словам, это означает, что существует реальный риск того, что посольства могут стать мишенью нападений на Киев. Хотя он считает, что закрытие посольства является "скорее по здравомыслию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны России подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части. Агентство со ссылкой на источники в разведывательном сообществе сообщает, что не исключено, что через правительства и представителей иностранных государств подготовленный месседж РФ будут пытаться донести до новой администрации США.

Узнать подробнее о видении РФ разделения Украины можно по ссылке.



