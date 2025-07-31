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Путин может внезапно прекратить огонь: озвучен неожиданный сценарий перемирия

Государство-агрессор РФ способно остановиться только при двух условиях.

31 июля 2025, 08:05
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Клименко Елена

Александр Хара, дипломат и директор Центра оборонных стратегий, поделился видением возможных сценариев завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что реалистичный путь для Украины – это длительная и целенаправленная подготовка к затяжному сопротивлению.

Путин может внезапно прекратить огонь: озвучен неожиданный сценарий перемирия

Фото: из открытых источников

"Россия не прекратит свою агрессию. И даже если будет достигнуто условное прекращение огня, на которое надеется Дональд Трамп, это не станет настоящим завершением войны. Это будет лишь означать новую паузу — фактически начало третьего этапа войны", — отметил Хара.

По мнению эксперта, государство-агрессор может остановиться только при двух обстоятельствах. Первый сценарий предполагает смену политической власти в самой России. Если к руководству придет менее агрессивная политическая сила, способная отказаться от имперских амбиций, то есть шанс на прекращение агрессии. Однако на сегодняшний день нет никаких признаков, что такая трансформация возможна в ближайшее время.

Другой вариант, по словам дипломата, когда Россия потеряет возможность вести боевые действия из-за серьезных внутренних кризисов: политических, экономических или социальных. В таких условиях, под сильным внутренним давлением, Кремль может временно согласиться на прекращение боевых действий.

Хара считает, что перерыв в активных боевых действиях может наступить уже в конце этого года или начале следующего. Это будет вынужденная пауза, связанная с истощением ресурсов РФ.

"Но только Россия возобновит свой военный потенциал и внутреннюю стабильность — она снова продолжит наступательные действия против Украины", — предупредил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в последнее время президент США Дональд Трамп начал иначе высказываться о России, вызывающей обеспокоенность стране-агрессоре — не попытается ли он возобновить сотрудничество с Кремлем. По мнению дипломата и директора Центра оборонных стратегий Александра Хары, между Россией и Соединенными Штатами нет общих ценностей или интересов.



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Источник: https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-prekratit-ogon-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-po-srokam-peremiriya-10685894.html
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