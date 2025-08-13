Путин может удивить требованиями к Украине: озвучен интригующий прогноз

Политический аналитик и профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный высказал предположение о возможных территориальных уступках, на которые может пойти российский лидер Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль вряд ли откажется от контроля над Запорожской и Херсонской областями, а тем более Луганской и Донецкой. Умный подчеркивает, что Путин уже признал эти территории частью России, закрепив этот статус в Конституции, и это его "красная линия", которая, по его мнению, была учтена Вашингтоном.

"А вот что касается Харьковской и Сумской областей, при определенных условиях Путин может согласиться на отвод войск, подавая это как жест доброй воли", — объясняет эксперт.

В то же время, по мнению Умного, Путин может потребовать, чтобы украинские войска покинули пограничные позиции в Курской области и прекратили угрозу для Белгородской, хотя официальная российская позиция отрицает наличие украинских сил там.

"Вероятнее всего, в случае территориальных договоренностей речь пойдет именно о приграничных районах, которые Путин хочет сделать так называемой санитарной зоной", — добавил Максим Разумный.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что в ходе переговоров Путина и Трампа возможен обмен территориями.

"Будут уступки, которыми никто не будет доволен, но если кто-нибудь и сможет это сделать, то это Трамп", — констатировал он.

Как уже писали "Комментарии", перед запланированными переговорами с предстоящими на Аляске экспрезидентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.