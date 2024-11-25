Путин может согласиться окончить войну в 2025 году: какие условия

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться сменой власти в США, чтобы закончить войну в Украине на некоторое время, прогнозирует политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, Путин может согласиться на такие условия из-за состояния российской экономики.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о возможности окончания войны в 2025 году. По его словам, Путину следует учитывать состояние экономики России.
Вместе с тем Медведев будет успокаивать россиян словами, что потом Россия снова вернется и быстро уничтожит Украину.
Портников указывает, что если Путин не будет договариваться с Трампом сразу после его инаугурации, то американский президент может "войти во вкус войны". Как он объясняет, помощь США в войне не повредит рейтингу Трампа, а наоборот усилит его позиции как лидера мира. В то же время экономика РФ будет падать, что создаст неблагоприятные условия для Путина, если тот все же пойдет на переговоры в будущем.
По его словам, Путин после смены конституции хочет править еще 10 лет РФ, поэтому окончание войны зависит от представления Путина, а не от стратегического решения Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьер-министре Канады Джастине Трюдо, заявившем о возможном окончании войны в Украине в ближайшие месяцы.
Также "Комментарии" писали, что Медведев озвучил одно из условий окончания войны. По его словам, последствия для Трампа будут неприятными.
Новости