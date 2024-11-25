Путин может согласиться окончить войну в 2025 году: какие условия

Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться сменой власти в США, чтобы закончить войну в Украине на некоторое время, прогнозирует политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, Путин может согласиться на такие условия из-за состояния российской экономики.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о возможности окончания войны в 2025 году. По его словам, Путину следует учитывать состояние экономики России.

"Если он считает, что экономика на грани краха, то может воспользоваться сменой власти в США в январе 2025 года и сказать: "Власть изменилась, они нас уважают, хотят деэскалации, поэтому мы пока остановимся"", — отмечает Портников.

Вместе с тем Медведев будет успокаивать россиян словами, что потом Россия снова вернется и быстро уничтожит Украину.

Портников указывает, что если Путин не будет договариваться с Трампом сразу после его инаугурации, то американский президент может "войти во вкус войны". Как он объясняет, помощь США в войне не повредит рейтингу Трампа, а наоборот усилит его позиции как лидера мира. В то же время экономика РФ будет падать, что создаст неблагоприятные условия для Путина, если тот все же пойдет на переговоры в будущем.

"Поэтому два года спустя, когда Путин захочет возобновить контакты, Трамп может просто не ответить. Он скажет: "Кто это? Не знаю такого. Позвоните по телефону Дональду-младшему, он понимает ваши проблемы"", — говорит политический обозреватель.

По его словам, Путин после смены конституции хочет править еще 10 лет РФ, поэтому окончание войны зависит от представления Путина, а не от стратегического решения Трампа.

"В этом плане Путин может рассчитать, когда ему лучше действовать. Тогда те, кто говорят, что война закончится в 2025 году, могут быть правы. Мы в принципе вычислили последовательность", — заключает Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьер-министре Канады Джастине Трюдо, заявившем о возможном окончании войны в Украине в ближайшие месяцы.

Также "Комментарии" писали, что Медведев озвучил одно из условий окончания войны. По его словам, последствия для Трампа будут неприятными.