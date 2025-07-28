Путин может приказать сделать большю беду на ЗАЭС: озвучен опасный сценарий

Кремль использует Запорожскую АЭС как инструмент ядерного шантажа Европы. Британский специалист из Лестерского университета и автор книги "Атомный шантаж" Саймон Беннетт заявил в комментарии для Forbes, что, удерживая крупнейшую атомную электростанцию Европы под контролем, Россия создает глобальную угрозу.

Фото: 24 Канал

В начале вторжения российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС — впервые в мировой истории армия оккупировала стратегические ядерные объекты.

По мнению Беннета, Кремль может предпринять крайние меры в случае поражения в войне:

"Путин вполне способен дать команду заменять все шесть реакторов ЗАЭС, чтобы взорвать их дистанционно. Это превратит станцию в гигантскую "грязную бомбу", а радиоактивные облака накроют значительную часть Европы", — отметил он.

Контроль над таким объектом, по словам эксперта, позволяет России диктовать условия не только Украине, но и всей Европе, демонстрируя готовность к "ядерному террору".

Беннет сравнивает ситуацию с катастрофой на Чернобыльской АЭС:

"Как показала авария 1986 года, радионуклиды могут распространяться на сотни миль. Тогда радиоактивное облако достигло Камбрии в Англии, где испачкало сельскохозяйственные угодья", — указал он, добавив, что и Россия сама может стать жертвой.

"Даже если авария произойдет на западе Украины, при западном ветре радиация может достигнуть центра России".

Кроме того, эксперт считает, что подобная тактика может быть частью подготовки Кремля к предстоящему конфликту с НАТО. В таком случае РФ, по его прогнозу, попытается использовать "спящих агентов" в критической инфраструктуре европейских стран.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 28 июля Россия совершила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив 331 средство воздушного поражения, среди которых были ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Эта атака явилась примером классической тактики РФ.