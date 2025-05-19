Путин может предложить Трампу такое, что сможет на него повлиять

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, состоится с диктатором России Владимиром Путиным сегодня около 17 часов, может иметь решающее значение. Об этом пишет издание CNN, отмечая, что Москва и Киев соревнуются, чтобы продемонстрировать, что именно другая сторона является настоящим препятствием на пути к миру, надеясь, по крайней мере, на некоторое время склонить на свою сторону изменчивое мнение Трампа.

Владимир Путин

Европейские чиновники говорят, что они также поговорят с Трампом перед его телефонным разговором с Путиным, на фоне опасений, что взгляд Трампа на конфликт может быть сформирован тем, с кем он будет говорить последним.

Только в прошлом месяце, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Франциска, Трамп сделал некоторые из своих самых критических замечаний относительно Путина, осудив российского лидера за ракетный удар по Киеву, добавив, что не может точно сказать, серьезно ли российский лидер настроен на прекращение войны.

"Пока будет продолжаться понедельник, Путин, отказавшийся принять 30-дневное прекращение огня, которого требует президент Трамп и на которое согласилась Украина, будет иметь это ухо только для себя. Он может вложить туда любые бизнес-побуждения, лесть или яд, которые Путин сочтет лучшими. Трамп и Путин, похоже, уже имеют твердую уверенность в том, что только у них личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают так, как им скажут", – говорится в публикации издания.

Отмечается, что неутешительные переговоры на прошлой неделе в турецком городе Стамбул – первые за многие годы прямые переговоры между российскими и украинскими переговорщиками – похоже, подчеркнули собственное чувство центральной роли президента Трампа в соглашении. Это побудило его снова включиться в мирные усилия, позвонив непосредственно Путину, от которых он только недавно угрожал отказаться.

"Больше всего украинцы боятся, что оба лидера разработают собственный мирный план по телефону с президентом Трампом, который говорит, что позвонит своему украинскому Зеленскому коллеге после этого, а затем потенциально попытаются навязать условия Путина под новой угрозой изъятия жизненно важной военной и экономической помощи США. Президент Трамп также имеет рычаги влияния на Россию, если решит их использовать. Учитывая рост количества жертв и напряженную экономику, Кремль, несомненно, хочет избежать побуждения взбешенного и отвергнутого Трампа к восстановлению и, возможно, удвоению поддержки США военных усилий Украины", – отмечают журналисты CNN .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ходе сегодняшнего разговора российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорятся, что окончательно все решат на очной встрече. И о перемирии, и обо всем остальном. То есть никакой конкретики не будет, как сейчас. Об этом у себя в Facebook пишет тележурналист, политический обозреватель, блогер Богдан Буткевич.