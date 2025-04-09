Путин может подписать капитуляцию РФ: названы время и условия

После взятия китайских военных в плен, которые воевали на стороне РФ, президент США Дональд Трамп вынужден признать, что Пекин достаточно глубоко вовлечен в завоевательную деятельность России, что делает невозможным применение простых сценариев. Об этом заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Владимир Путин

"В России не получится отмахнуться от Китая, как от Ирана (который тоже вовлечен в войну). Не получится и выжать Китай из России, чтобы упростить уравнение. И Китай упускает возможность выступать "непривлеченным посредником" и тем более инициатором каких-либо требований в сделке. Потому что он фактически признан стороной войны – как Северная Корея или Беларусь", — говорит эксперт.

Как результат, отмечает он, это все сокращает список возможных модераторов и координаторов процесса переговоров. Теперь США на время становятся безальтернативным вариантом. В результате этого, вся ответственность падает на Трампа.

По мнению Голобуцкого, Трамп не имеет другого выхода, как выбирать жесткие решения. Дело в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже не раз продемонстрировал, что ему безразлично призывы, попытки договориться, компромиссные предложения.

Как считает эксперт, Путин хочет просто продавить позицию Трампа, слишком спешащего и сдавшего все козыри еще до игры. Правда, по его убеждению, американский президент не согласится на вариант "прогнуться перед требованиями Путина – длиннейшим перечнем требований".

"Но это, как ни парадоксально, делает более вероятным прекращение огня. Не потому, что это очень нужно Трампу. А потому, что Путин, хоть и усердно затягивает с переговорами, все же видит наиболее вероятные перспективы, и они гораздо менее приемлемы, чем текущая ситуация. Сейчас он может опираться на невыгодные позиции Украины после весеннего наступления РФ", – отметил Голобуцкий.

Впрочем, говорит он, если Путин будет затягивать с договоренностями и дальше, то следующий этап переговоров будет где-то летом – когда экономическая ситуация в России станет гораздо хуже.

"И вот тогда ситуация может сложиться так, что формат договоренностей будет выглядеть как капитуляция Путина. Потому шанс на прекращение огня летом не уменьшается, а наоборот, растет. Но это только шанс", – считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп задумал сдать Украину ради стратегической цели.



