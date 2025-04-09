Путин может подписать капитуляцию РФ: названы время и условия

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Ткачик Олеся
После взятия китайских военных в плен, которые воевали на стороне РФ, президент США Дональд Трамп вынужден признать, что Пекин достаточно глубоко вовлечен в завоевательную деятельность России, что делает невозможным применение простых сценариев. Об этом заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Владимир Путин
Как результат, отмечает он, это все сокращает список возможных модераторов и координаторов процесса переговоров. Теперь США на время становятся безальтернативным вариантом. В результате этого, вся ответственность падает на Трампа.
По мнению Голобуцкого, Трамп не имеет другого выхода, как выбирать жесткие решения. Дело в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже не раз продемонстрировал, что ему безразлично призывы, попытки договориться, компромиссные предложения.
Как считает эксперт, Путин хочет просто продавить позицию Трампа, слишком спешащего и сдавшего все козыри еще до игры. Правда, по его убеждению, американский президент не согласится на вариант "прогнуться перед требованиями Путина – длиннейшим перечнем требований".
Впрочем, говорит он, если Путин будет затягивать с договоренностями и дальше, то следующий этап переговоров будет где-то летом – когда экономическая ситуация в России станет гораздо хуже.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп задумал сдать Украину ради стратегической цели.
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