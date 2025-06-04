logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну: названы места атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну: названы места атаки

На Западе назвали четыре сценария ядерной мести Путина после спецоперации "Паутина", уничтожившей часть стратегической авиации России.

сегодня, 08:55 comments8438
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Британский полковник Ричард Кемп считает, что после ударов по аэродромам РФ, Кремль выглядит более раненым, чем когда-либо. По его словам, российский диктатор, который больше всего боится показать свою слабость, будет готовить ответ и может использовать ядерное оружие для удара по Украине. Кемп рассмотрел четыре основных сценария, которые может реализовать Путин.

Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну: названы места атаки

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ричард Кэмп отмечает, что Путин может нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине, чтобы принудить ее к капитуляции. Кроме того, британский полковник считает, что Европе фактически нечем ответить, а США при Трампе избегает обязательств защищать Европу.

"Теперь он вполне может рассчитать, что, применив такое устройство — с мощностью меньшей, чем у обычного ядерного оружия — он сможет продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского капитулировать. Ужасная реальность заключается в том, что такой расчет может быть правильным", — считает Кемп.

Кемп назвал четыре основных сценария применения ядерного оружия против Украины, которые может реализовать Москва.

1. Удар по скоплению войск на фронте

Наиболее вероятным сценарием, по мнению Кемпа, будет ограничен тактический удар по местам концентрации украинских сил непосредственно на линии фронта. Украинское командование пытается максимально рассредоточивать свои подразделения, однако даже в отдаленных районах такой удар будет иметь мощное психологическое влияние и серьезные военные последствия.

2. Удар по военному аэродрому

Еще одним возможным объектом атаки может стать украинский военный аэродром. Это может быть представлено как акт мести за недавние атаки на российские авиабазы, в ходе которых были поражены десятки стратегических бомбардировщиков.

3. Атака на атомную электростанцию

Один из наиболее опасных сценариев стал бы ядерный удар по украинской атомной электростанции. Хотя тактическое ядерное оружие оказывает ограниченное радиационное действие, в случае повреждения реактора возможны значительные радиоактивные выбросы. Это приведет к масштабному экологическому загрязнению, последствия которого могут превысить аварию на Чернобыльской АЭС.

4. Удар по большому городу

Самый радикальный и маловероятный вариант, рассматриваемый Кемпом, это применение ядерной бомбы против крупного украинского города, такого как Киев или Одесса. Такое нападение приведет к массовым жертвам, но Кремль может надеяться на воздержание со стороны НАТО во избежание глобальной ядерной войны.

"Путин может поверить, что НАТО не ответит взаимностью. Он может быть настолько безумным, что думает, что это поможет ему выиграть войну одним махом. Я очень надеюсь, что в последнем сценарии США отреагируют хирургическим ядерным ударом по России", — заключает британский полковник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в РФ.

Также "Комментарии" писали, сколько самолетов потеряла Россия из-за спецоперации "Паутина". Генштаб ВСУ обновил данные.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/debate/article-14773779/Putin-knows-nuclear-revenge-attack-force-Ukraines-surrender-four-ways-strike-powerless-stop-holocaust-COL-RICHARD-KEMPs-chilling-warning.html
Теги:

Новости

Все новости