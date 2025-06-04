Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну: названы места атаки

Британский полковник Ричард Кемп считает, что после ударов по аэродромам РФ, Кремль выглядит более раненым, чем когда-либо. По его словам, российский диктатор, который больше всего боится показать свою слабость, будет готовить ответ и может использовать ядерное оружие для удара по Украине. Кемп рассмотрел четыре основных сценария, которые может реализовать Путин.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ричард Кэмп отмечает, что Путин может нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине, чтобы принудить ее к капитуляции. Кроме того, британский полковник считает, что Европе фактически нечем ответить, а США при Трампе избегает обязательств защищать Европу.

"Теперь он вполне может рассчитать, что, применив такое устройство — с мощностью меньшей, чем у обычного ядерного оружия — он сможет продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского капитулировать. Ужасная реальность заключается в том, что такой расчет может быть правильным", — считает Кемп.

Кемп назвал четыре основных сценария применения ядерного оружия против Украины, которые может реализовать Москва.

1. Удар по скоплению войск на фронте

Наиболее вероятным сценарием, по мнению Кемпа, будет ограничен тактический удар по местам концентрации украинских сил непосредственно на линии фронта. Украинское командование пытается максимально рассредоточивать свои подразделения, однако даже в отдаленных районах такой удар будет иметь мощное психологическое влияние и серьезные военные последствия.

2. Удар по военному аэродрому

Еще одним возможным объектом атаки может стать украинский военный аэродром. Это может быть представлено как акт мести за недавние атаки на российские авиабазы, в ходе которых были поражены десятки стратегических бомбардировщиков.

3. Атака на атомную электростанцию

Один из наиболее опасных сценариев стал бы ядерный удар по украинской атомной электростанции. Хотя тактическое ядерное оружие оказывает ограниченное радиационное действие, в случае повреждения реактора возможны значительные радиоактивные выбросы. Это приведет к масштабному экологическому загрязнению, последствия которого могут превысить аварию на Чернобыльской АЭС.

4. Удар по большому городу

Самый радикальный и маловероятный вариант, рассматриваемый Кемпом, это применение ядерной бомбы против крупного украинского города, такого как Киев или Одесса. Такое нападение приведет к массовым жертвам, но Кремль может надеяться на воздержание со стороны НАТО во избежание глобальной ядерной войны.

"Путин может поверить, что НАТО не ответит взаимностью. Он может быть настолько безумным, что думает, что это поможет ему выиграть войну одним махом. Я очень надеюсь, что в последнем сценарии США отреагируют хирургическим ядерным ударом по России", — заключает британский полковник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в РФ.

Также "Комментарии" писали, сколько самолетов потеряла Россия из-за спецоперации "Паутина". Генштаб ВСУ обновил данные.