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Путин может отдать оккупированные территории в трех областях: названо условие

Путин может отдать оккупированные территории в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях

сегодня, 12:04
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Ткачик Олеся

Эксперты российских центров опросов отмечают рост в террористической РФ количества сторонников переговоров с Украиной, но при этом большинство россиян не готовы возвращать оккупированные территории. Такие исследования не могут дать абсолютных цифр, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий. Впрочем, по его словам, они все же показывают динамику настроений. Как считает эксперт, кремлевский диктатор Владимир Путин вынужден учитывать массовые настроения даже вопреки установленному диктаторскому режиму — ведь именно из-за настроений населения он до сих пор отказывается от массовой мобилизации, предпочитая все дороже оплачивать контракты для меньшего потока желающих умирать.

Путин может отдать оккупированные территории в трех областях: названо условие

Владимир Путин

Следовательно, отмечает Голобуцкий, открытие "внутрироссийского фронта" с подрывами и пожарами и последовательное перемалывание россиян в "СВО" за каждый метр оккупированной ими земли все же производят должное впечатление на население РФ в целом. В конце концов, добавляет эксперт, даже заместитель председателя комитета их "Госдумы" уже официально сегодня заявила о критической нехватке кладбищ в России – и предложила разрешить открывать частные кладбища и крематории для решения проблемы с потоком трупов.

Конечно, уверен эксперт, давление на россиян еще недостаточно, потому что хоть умирать за чужую землю они уже не хотят, однако самую чужую землю еще хотят, по крайней мере, так фиксируют опрос.

"При эффективной, а не как теперь, поддержке союзников Путина, вероятно, можно будет дожать до весны минимум на возвращение оккупированной Запорожской, Херсонской и Харьковской. А Донбасс и Крым оставить демилитаризованными подмандатными ООН территориями без окончательного статуса (в Украине они будут числиться как украинские суверенные, в конституции РФ – как российские до следующего этапа, хотя бы через 20-30 лет)", – отметил эксперт.

В любом случае, добавил Голобуцкий, подобные настроения большинства россиян – полезный фактор в контексте подготовки очередного саммита мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны могут пойти в контрнаступление в 2025 году.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kkW4o5VJ8Mb1DDjX1vqXZ81x98U3YXA4fGpJcKqaZqr3RxJtQnm17ixBKu2dzP7ql&id=100039960767374
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