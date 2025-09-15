logo

Путин может ликвидировать Лукашенко: какое главное условие и какой способ выберет Кремль
Путин может ликвидировать Лукашенко: какое главное условие и какой способ выберет Кремль

Александр Лукашенко понимает возникающие риски, поэтому он окружает себя "личной гвардией", подчеркнул Павел Усов.

15 сентября 2025, 22:50
Автор:
Лиля Воробьева

Руководитель Центра политического анализа и прогноза доктор политических наук Павел Усов высказал мнение относительно того, при каких условиях белорусский диктатор Александр Лукашенко может попытаться дистанцироваться от влияния Кремля.

Путин может ликвидировать Лукашенко: какое главное условие и какой способ выберет Кремль

Путин и Лукашенко (фото из открытых источников)

учения России и Беларуси под названием "Запад-2025" подходят к завершению, и Кремль, вероятно, уже определился, как дальше использовать сосредоточенную на белорусской территории военную группировку. Об этом пишет немецкое издание Bild, напоминая, что в предыдущие годы подобные маневры предшествовали крупномасштабным агрессивным действиям РФ — в частности, вторжению в Украину после завершения учений "Запад-2021".

По оценкам Bild, в текущих учениях было задействовано около 30 тысяч российских военнослужащих. Европейские аналитики не исключают, что Москва снова может использовать эти силы для активизации боевых действий или новых наступательных действий.



