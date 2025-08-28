Путин может готовить "троянского коня" для США и Украины: новое предложение Кремля

На этой неделе спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, в состав которой войдут руководитель офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

О чем будут говорить стороны и какое предложение может готовить Путин, рассказал политический консультант Игорь Рейтерович в эфире КИЕВ24. По его словам, успех встречи украинской делегации с Уиткоффом будет зависеть от реакции Трампа в соцсети: что именно он будет писать и с какой тональностью.

"Если он выйдет, скажет, что мы практически уже подошли там вплотную к завершению войны, значит о чем-то договорились. Ну, о том вопросе, о чем. Потому что у меня есть просто сомнения, что когда вернется Ермак с Умеровым, нам расскажут, о чем они конкретно говорили", — отметил эксперт.

По его словам, общая тема – о гарантиях безопасности.

"Но давайте откровенно, тот же Уиткофф проговорился — сказал, что у России есть предложение по Донецкой области, и мы хотим его обсудить", — заметил он.

При этом обратил внимание, что россияне могут продвигать идею создания демилитаризованной зоны на территории Донецкой области, которую контролирует ВСУ. Такой сценарий крайне невыгоден и опасен для Украины.

"Знаете, там надо быть очень осторожными. Путин — это очень подлый человек, но он умеет играть в такие игры, он умеет таких троянских лошадей куда-то там зашивать. Если Уиткофф не смог разобраться с этими, очевидно, что так и есть, потому что его очень сильно там в России прогрузили. Ну, у меня есть вот вопрос, представляют ли те люди, которые представляют сейчас Украину, они поймут такие вещи и воспримут их абсолютно адекватно”, — отметил эксперт.

