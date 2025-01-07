Путин мог бы согласиться на вступление Украины в НАТО: на каких условиях

Журналист-расследователь Кристо Грозев предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО при определенных условиях, таких как удаление военных баз США из Восточной Европы. Грозев отметил, что Путин знает о предстоящем ультиматуме со стороны США и пытается давить на бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы он исключил членство Украины в НАТО в рамках любых переговоров, пишет Novinite.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам Грозева, нынешняя позиция Путина, скорее всего, не является окончательной позицией Москвы. Он пояснил, что Трамп до избрания неоднократно выражал готовность прекратить войну в Украине. Однако после победы на президентских выборах Трамп, похоже, применил более взвешенный подход, видимо понимая, что достичь соглашения с Путиным будет непросто. Журналист отметил, что Путин постоянно отклоняет предложения, сигнализируя о сложном переговорном процессе впереди.

Грозев предположил, что Трамп может предложить временно заморозить конфликт, отложив вступление Украины в НАТО. Однако Путин публично заявил, что не согласится на такое членство даже в долгосрочной перспективе, будь то пять или двадцать лет. Журналист предостерег не воспринимать заявления Путина за чистую монету, подчеркнув, что они предположительно направлены на усиление переговорных позиций России с Трампом.

Источники, на которые ссылается Грозев, предполагают, что Кремль может принять членство Украины в НАТО, если будут выполнены определенные условия. Среди них обязательство США вывести свои военные базы из стран Восточной Европы и частичную отмену экономических санкций против России. Такие уступки, по словам Грозева, призваны ослабить давление на экономику России и удовлетворить требования влиятельных олигархов, стремящихся к прекращению санкций.

Грозев отметил, что, хотя Трамп может считать эти условия приемлемыми, остается неопределенным, согласятся ли на них страны Восточной Европы, такие как Польша и Чехия. Журналист добавил, что на решение Путина рассмотреть эти условия, похоже, повлияло растущее внутреннее давление со стороны российской элиты, стремящейся восстановить экономическую стабильность и уменьшить международную изоляцию.

Грозев пришел к выводу, что стратегия Кремля, вероятно, направлена на то, чтобы использовать переговоры для получения долгосрочных преимуществ, представляя себя готовым пойти на компромисс в спорном вопросе стремлений Украины к НАТО.

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