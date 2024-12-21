Путин меняет тактику: как это повлияет на украинцев

Российская сторона пытается терроризировать украинцев масштабными воздушными тревогами, при этом экономя денежные средства. Два дня подряд возникала угроза применения врагом новой ракеты "Орешник", в связи с чем воздушную тревогу объявляли на территории всей Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Почему Путин имитирует применение новой ракеты "Орешник", свое видение рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что в течение всего периода полномасштабного вторжения российские оккупанты очень часто использовали фактор МиГ-31К как единственного носителя ракет Х-47М2 "Кинжал", способных достичь любой точки на территории Украины, как фактор психологического, экономического и в некоторых случаях огневого воздействия на украинцев.

“В случае с МиГ-31К в РВВ не всегда давалось огневое влияние, то есть непосредственное применение Х-47М2 "Кинжал", а вот психологическое и экономическое – регулярно МиГ-31К взлетает – тревога по всей стране, предприятия останавливаются, мосты перекрываются, общая нервозность по стране повышается”, — сообщил эксперт.

По его словам, в какое-то время это было регулярно и постоянно, но есть нюанс. В России менее эскадрильи боеспособных МиГ-31К, ресурс которых изнашивается, а производить новые МиГ-31 российский ВПК не способен. Сейчас, по мнению эксперта, очень дорого поднимать такую ​​боевую машину только для того, чтобы испугать украинцев и перекрыть сообщения с правого на левый берег.

"С другой стороны, нашли более дешевый способ оказывать психологическое и экономическое давление на Украину. Создается видимость пуска с "Капустин Яр" и включается тревога по всей Украине. и выжигать топливо. Достаточно просто объявить бесполетную зону и имитировать пуск", – объяснил эксперт.

Он посоветовал не терять бдительность во время таких тревог: "Это так же, как и с МиГ-31К, на сотню взлетов был один, но реальный пуск".

Напомним, что Путин, как писал портал "Комментарии", предложил технологическую дуэль Запада.