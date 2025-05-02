Путин меняет цели в войне против Украины: что теперь говорят в разведке США

Обновленные разведданные свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин мог изменить свое внимание в войне против Украины на более краткосрочные цели. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что Путин мог переключиться на укреплении своего контроля над ныне захваченными территориями и стимулировании экономики РФ, которая находится в затруднительном положении.

Ранее согласно разведке США и Запада, хозяин Кремля полагал, что ситуация на фронте складывается в его пользу, что у него есть импульс и достаточно людских ресурсов, чтобы вести затяжную войну против Украины и захватить всю страну.

Представление о том, что Путин мог изменить свою точку зрения, сыграло на убеждениях президента США Дональда Трампа и его переговорщиков, которые допускают, что теперь российский диктатор может быть более склонен рассматривать потенциальное мирное соглашение, чем раньше.

Однако, высокопоставленные чиновники США по-прежнему скептически относятся к Путину и его утверждениям, что он хочет мирного соглашения. Также существует мнение, что даже, если путинский режим подпишет какой-то из вариантов мирной сделки, Москва может попытаться в любой подходящий для себя момент возобновить войну, чтобы захватить еще больше украинских территорий.

"Я думаю, что он, возможно, думает... о том, какая разумная цель может быть поставлена в ближайшей перспективе", — сказал высокопоставленный представитель западной разведки.

Давление, которое оказывает Белый дом, намекая на новые санкции и борясь с экономикой РФ, ставит Путина в потенциально неудобное положение. Также CNN отмечает, что в ходе переговоров особое внимание уделялось потенциалу инвестиций между США и Россией в случае окончания войны.

"Все это на самом деле зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, но и действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, возможно, возобновить борьбу в какой-то момент позже", — заявил чиновник.

Высокопоставленный европейский чиновник согласился, Москва готова "подыгрывать" США и ограничить свои непосредственные цели для улучшения отношений с Вашингтоном. Однако страна "явно не отказалась от своих максималистских военных целей".

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