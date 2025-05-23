Путин «купил» Украину у Трампа: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
В Украине любят размышлять над тем, что нужно сделать, чтобы понравиться Дональду Трампу, говорит политолог Петр Олещук.
Путин и Трамп
На самом деле, говорит он, нужно одно, и мы никогда этого не сможем. По его словам, Украина не сможет подарить Трампу самолет за полмиллиарда долларов, или сделать какую-то соразмерную взятку. А это основной способ понравиться Трампу – купить его внимание, добавил эксперт.
По его словам, правда в том, что Трамп и его окружение не понимают, зачем тратить время на того, кто не может быть для него опасен или выгоден.
Он советует не реагировать на заявления Трампа, они все равно будут обращаться вокруг идей, что "украинцы — нищие, желающие обокрасть прекрасную Америку и не давать зарабатывать много денег вместе с прекрасной Россией".
Олещук считает, что нужно активно работать с Европой, которая пока не понимает, что ее тоже продадут, при чем недорого.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп не может договориться с Путиным.
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