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Путин «купил» Украину у Трампа: о чем идет речь

Ранее Путин думал, что «купил» Украину у Януковича

сегодня, 12:22
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Ткачик Олеся

В Украине любят размышлять над тем, что нужно сделать, чтобы понравиться Дональду Трампу, говорит политолог Петр Олещук.

Путин «купил» Украину у Трампа: о чем идет речь

Путин и Трамп

На самом деле, говорит он, нужно одно, и мы никогда этого не сможем. По его словам, Украина не сможет подарить Трампу самолет за полмиллиарда долларов, или сделать какую-то соразмерную взятку. А это основной способ понравиться Трампу – купить его внимание, добавил эксперт.

"Есть другой способ. Здесь тоже сложно. Надо сделать ядерное оружие, чтобы тебя можно было бояться. И уважать. Как северокорейский Ким. Купить или испугать. Только так", – говорит Олещук.

По его словам, правда в том, что Трамп и его окружение не понимают, зачем тратить время на того, кто не может быть для него опасен или выгоден.

"Отсюда такая "любовь" к бункерному психопату. У него очень много денег и он может купить почти все, а есть еще много ядерных бомб. Гораздо больше, чем у Кима. Если это не повод увлекаться этим "гением", что еще может быть таким поводом? Поэтому Трамп так радуется, когда его хвалит бункерный", — говорит политолог.

Он советует не реагировать на заявления Трампа, они все равно будут обращаться вокруг идей, что "украинцы — нищие, желающие обокрасть прекрасную Америку и не давать зарабатывать много денег вместе с прекрасной Россией".

Олещук считает, что нужно активно работать с Европой, которая пока не понимает, что ее тоже продадут, при чем недорого.

"Возможно, что-нибудь получится купить и у Трампа. В плане оружия. хотя не факт. Бункерный дед может "перебить" любую украинскую цену. Собственно, этим и объясняется наглость кремлевского психопата. Он считает, что "купил" Украину у Трампа. Одна проблема, что Украина не принадлежит Трампу. Так же как и не принадлежала Януковичу, у которого он уже "покупал" Украину раньше", – говорит политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп не может договориться с Путиным.




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Источник: https://www.facebook.com/petro.olesuk.977805/posts/pfbid0sgxVZvUM2ejN6HX7bj2wFeUyHDzzkw9cAsunsjd1SCbGDQgbQHD74MaD5DpC93ZHl
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