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Путин категорически отверг идею Трампа о мире: озвучены коварные мотивы Кремля

США выдвинули Кремлю новые требования и поддержали вооружение Украины, в то время как Путин продолжает ставку на войну.

30 июля 2025, 10:10
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Клименко Елена

Разочарованный политикой Кремля президент США Дональд Трамп выдвинул новый жесткий ультиматум — всего 10 дней для прекращения огня в Украине. Если Россия не согласится, ее ждут очередные экономические санкции. Это уже второе предупреждение со стороны американского лидера за последние месяцы, ведь предыдущий срок, предоставленный Москве, составил 50 дней. Несмотря на сокращение сроков и выгодные условия мирного соглашения, Кремль отказывается идти на уступки.

Путин категорически отверг идею Трампа о мире: озвучены коварные мотивы Кремля

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Как отмечают аналитики Atlantic Council, Путин не видит смысла в переговорах, даже если они обещают сохранение части контроля над оккупированными территориями. Причин несколько. Во-первых, Москва считает, что получила инициативу на фронте и имеет преимущество в войне на истощение. Во-вторых, с 2022 года экономика России перестроена на военные рельсы: работают оборонные заводы, выросли доходы военных семей, а последствия санкций частично компенсированы. И в третьих, Путин опасается возвращения большого количества ветеранов с фронта, что может дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

Однако главным препятствием для мира остается идеология. Кремль убежден, что существование независимой Украины – это угроза для самоидентичности России как империи. Это убеждение заставляет Путина выбирать войну даже если она несет высокие риски и потери.

Аналитики подчеркивают: принудить Кремль к реальным переговорам можно только путем изменения ситуации на поле боя. Мероприятие должно поставлять современное вооружение, усилить армию Украины и дать возможность ВСУ вернуть инициативу. Также важно перенести войну на территорию России, чтобы Кремль на собственном опыте ощутил истинную цену агрессии.

Как уже писали "Комментарии", с 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган последовательно утвердился в роли посредника между Россией и Украиной, подтверждая готовность содействовать переговорам с обеих сторон. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил политолог Евгений Магда, подчеркнув, что в то время как Дональд Трамп все более заметен в нерешительности, Анкара демонстрирует стабильную дипломатическую активность.



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Источник: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/trump-offered-putin-victory-in-ukraine-why-did-putin-refuse/
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