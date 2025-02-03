Путин к 9 мая хочет полностью захватить одну область в Украине: штурмы уже усиливаются

На фоне битвы за Курахово, Покровск, Торецк, Великую Новосёлку, Часов Яр и Лимано-Купянской оси, практически полностью из информационного пространства исчезла Белогоровка. А, между тем, как говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, ситуация там может в ближайшее время максимально катализоваться.

Владимир Путин

Дело в том, подчеркивает эксперт, что перед командованием 3-й ОВА, а именно в её зоне ответственности находится Белогоровка, поставлена задача выхода на административную границу Луганской области. Цель не столько тактическая, сколько политическая, считает он.

"Военно-политическому режиму в Москве жизненно важно в ближайшее время получить полный контроль в административных границах хотя бы над одной из украинских областей, которые внесены в изнасилованную российскую Конституцию как “новые территории”. Это должно укрепить позиции российской стороны в рамках вероятного переговорного процесса, мол “мы полностью контролируем одну из областей, осталось ещё три… всего-то!”, а так же дать возможность скармливать в течение нескольких месяцев, вплоть до победоносной речи путина на 9 мая, нарратив о полном “освобождении” так называемой “ЛНР”, — говорит Коваленко.

По его мнению, именно с этой целью, передовые подразделения 127-й ОМСБр, усиленные подразделениями 123-й ОМСБр интенсифицируют штурмовые действия в районе Белогоровки.

На сегодняшний день, по информации эксперта, оккупанты контролируют часть села. Условная линия боестолкновений проходит между Первомайской и Сиволапова, хотя, основное направление штурмовых действий проходит по Водопроводной.

"С учётом того факта, что Белогоровка держит оборону с октября 2022 года, два с половиной года перемалывая оккупантов в мясорубке, что является абсолютным позором для оккупационных войск в этой зоне ответственности и поставленных задач, сжатых по срокам, интенсификация в районе этого населённого пункта просто неизбежна", — считает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ думают о так называемых "красных линиях" Путина.



