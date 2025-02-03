logo

BTC/USD

98489.31

ETH/USD

2697.44

LTC/USD

102.01

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин к 9 мая хочет полностью захватить одну область в Украине: штурмы уже усиливаются
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин к 9 мая хочет полностью захватить одну область в Украине: штурмы уже усиливаются

Путин хочет получить козырь на переговорах и заявить, что полностью контролирует одну область в Украине

сегодня, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

На фоне битвы за Курахово, Покровск, Торецк, Великую Новосёлку, Часов Яр и Лимано-Купянской оси, практически полностью из информационного пространства исчезла Белогоровка. А, между тем, как говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, ситуация там может в ближайшее время максимально катализоваться.

Путин к 9 мая хочет полностью захватить одну область в Украине: штурмы уже усиливаются

Владимир Путин

Дело в том, подчеркивает эксперт, что перед командованием 3-й ОВА, а именно в её зоне ответственности находится Белогоровка, поставлена задача выхода на административную границу Луганской области. Цель не столько тактическая, сколько политическая, считает он.

"Военно-политическому режиму в Москве жизненно важно в ближайшее время получить полный контроль в административных границах хотя бы над одной из украинских областей, которые внесены в изнасилованную российскую Конституцию как “новые территории”. Это должно укрепить позиции российской стороны в рамках вероятного переговорного процесса, мол “мы полностью контролируем одну из областей, осталось ещё три… всего-то!”, а так же дать возможность скармливать в течение нескольких месяцев, вплоть до победоносной речи путина на 9 мая, нарратив о полном “освобождении” так называемой “ЛНР”, — говорит Коваленко.

По его мнению, именно с этой целью, передовые подразделения 127-й ОМСБр, усиленные подразделениями 123-й ОМСБр интенсифицируют штурмовые действия в районе Белогоровки.

На сегодняшний день, по информации эксперта, оккупанты контролируют часть села. Условная линия боестолкновений проходит между Первомайской и Сиволапова, хотя, основное направление штурмовых действий проходит по Водопроводной.

"С учётом того факта, что Белогоровка держит оборону с октября 2022 года, два с половиной года перемалывая оккупантов в мясорубке, что является абсолютным позором для оккупационных войск в этой зоне ответственности и поставленных задач, сжатых по срокам, интенсификация в районе этого населённого пункта просто неизбежна", — считает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ думают о так называемых "красных линиях" Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0SPz7eGGCECx5XkUbgQLTZBxQTPkanFS1oVC9pzyTPunsba8HiVFNA72nbUvf3jaEl
Теги:

Новости

Все новости