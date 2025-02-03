Путин к 9 мая хочет полностью захватить одну область в Украине: штурмы уже усиливаются

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На фоне битвы за Курахово, Покровск, Торецк, Великую Новосёлку, Часов Яр и Лимано-Купянской оси, практически полностью из информационного пространства исчезла Белогоровка. А, между тем, как говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, ситуация там может в ближайшее время максимально катализоваться.
Владимир Путин
Дело в том, подчеркивает эксперт, что перед командованием 3-й ОВА, а именно в её зоне ответственности находится Белогоровка, поставлена задача выхода на административную границу Луганской области. Цель не столько тактическая, сколько политическая, считает он.
По его мнению, именно с этой целью, передовые подразделения 127-й ОМСБр, усиленные подразделениями 123-й ОМСБр интенсифицируют штурмовые действия в районе Белогоровки.
На сегодняшний день, по информации эксперта, оккупанты контролируют часть села. Условная линия боестолкновений проходит между Первомайской и Сиволапова, хотя, основное направление штурмовых действий проходит по Водопроводной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ думают о так называемых "красных линиях" Путина.
Новости