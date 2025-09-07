Путин изменил свое мнение по поводу Зеленского: на какой шаг теперь готов Кремль

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин якобы выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на нейтральной территории. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с главой Кремля.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
По словам Фицо, во время встречи в Пекине 2 сентября на полях саммита ШОС Путин заявил, что готов к переговорам с Зеленским "где угодно", а не только в Москве.
Фицо также отметил, что даже несмотря на политические риски для обеих сторон, диалог необходим, поскольку "если они не будут говорить, война продолжится".
Словацкий премьер подчеркнул, что война в Украине значительно сложнее, чем кажется внешне. Он считает, что гарантии безопасности должны получить не только Украина, но и Россия. При этом Фицо исключил возможность вступления Украины в НАТО, заявив, что словацкие военные не будут размещены на украинской территории. В то же время премьер Словакии поддержал перспективу вступления Украины в Европейский Союз.
Путин ранее заявлял о готовности к встрече с Зеленским и предложил место для переговоров в Москве. Зеленский отверг предложение Кремля и призвал Путина приехать в Киев. В Кремле на эту идею не отреагировали.
Несмотря на заявления о приглашении и готовности к переговорам с Зеленским, Кремль постоянно выставляет свои условия. Аналитики считают, что Путин не хочет встречи с президентом Украины, а заявления российского диктатора направлены на затягивание времени во избежание санкций.
