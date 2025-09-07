Путин изменил свое мнение по поводу Зеленского: на какой шаг теперь готов Кремль

Российский диктатор Владимир Путин якобы выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на нейтральной территории. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с главой Кремля.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Фицо, во время встречи в Пекине 2 сентября на полях саммита ШОС Путин заявил, что готов к переговорам с Зеленским "где угодно", а не только в Москве.

"Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "где угодно", чем в Москве", — передает слова Фицо издания Teraz.

Фицо также отметил, что даже несмотря на политические риски для обеих сторон, диалог необходим, поскольку "если они не будут говорить, война продолжится".

Словацкий премьер подчеркнул, что война в Украине значительно сложнее, чем кажется внешне. Он считает, что гарантии безопасности должны получить не только Украина, но и Россия. При этом Фицо исключил возможность вступления Украины в НАТО, заявив, что словацкие военные не будут размещены на украинской территории. В то же время премьер Словакии поддержал перспективу вступления Украины в Европейский Союз.

Путин ранее заявлял о готовности к встрече с Зеленским и предложил место для переговоров в Москве. Зеленский отверг предложение Кремля и призвал Путина приехать в Киев. В Кремле на эту идею не отреагировали.

Несмотря на заявления о приглашении и готовности к переговорам с Зеленским, Кремль постоянно выставляет свои условия. Аналитики считают, что Путин не хочет встречи с президентом Украины, а заявления российского диктатора направлены на затягивание времени во избежание санкций.

