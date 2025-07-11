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Путин изменил подход к атакам по Украине: на Западе намекнули на капитуляцию Киева

Переговоры по прекращению огня фактически себя исчерпали

11 июля 2025, 08:30 comments1689
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Клименко Елена

Ночная массированная атака российских беспилотников на Киев 10 июля стала ярким свидетельством смены тактики воздушных ударов РФ, ведь попытки договориться о прекращении огня практически зашли в тупик, сообщает CNN.

Путин изменил подход к атакам по Украине: на Западе намекнули на капитуляцию Киева

Фото: из открытых источников

По данным, сотни дронов, которые запускала Россия, действовали с разных высот и направлений. Часть беспилотников сначала кружила вокруг столицы, а затем резко меняла курс, чтобы неожиданно атаковать город. Эта тактика усложнила работу украинской системы противовоздушной обороны, поскольку дроны одновременно окружили Киев со всех сторон, что нетипично для предыдущих атак.

CNN отмечает, что хотя столица и раньше подвергалась атакам по разным направлениям, новый способ действий значительно усложнил задачу защиты неба. Украинские военные смогли сбить или вывести из строя 382 из 415 российских авиационных средств поражения, включая все баллистические и крылатые ракеты, что является поразительным результатом при таких условиях.

Издание подчеркивает, что столь масштабные удары уже стали привычной реальностью для украинцев. В то же время усиление авиационных атак России свидетельствует о застое в переговорах по прекращению огня.

CNN также обращает внимание на то, что непрерывные нападения последних дней подняли вопрос о поддержке Украины со стороны США. Администрация Трампа, как отмечает издание, пообещала направить дополнительную оборонную помощь Киеву, что свидетельствует об изменении американской политики в пользу более активной поддержки.

Как уже писали "Комментарии", публичные заявления президента Польши Анджея Дуды о возможном закрытии аэропорта в Жешуве, который является ключевым логистическим узлом для поставки оружия Украине, скорее всего, не касаются непосредственно Киева. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил Владимир Джиджора, бывший советник департамента ЕС и НАТО МИД Украины (2019-2021), президент Ассоциации офицеров резерва и ветеранов, а также вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/07/09/europe/russia-air-assault-ukraine-kyiv-intl-hnk
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