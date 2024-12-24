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Путин изменил планы: захват Покровска отложен ради другой стратегической цели, – ISW

Владимир Путин, вероятно, изменил стратегию, акцентируя внимание на территориальных достижениях вместо захвата важных населённых пунктов.

сегодня, 06:55 comments1162
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Клименко Елена

Российские войска постепенно продвигаются в Покровском районе, однако их дальнейшие планы остаются неопределенными. Возможно, Кремль нацелился не столько на захват самого города, сколько на достижение административных границ Донецкой и Днепропетровской областей в рамках политических и пропагандистских целей. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин изменил планы: захват Покровска отложен ради другой стратегической цели, – ISW

Наступление РФ на Покровск. Фото: Укринформ

Аналитики считают, что российский президент Владимир Путин, вероятно, сменил стратегию, акцентируя внимание на территориальных достижениях вместо захвата важных населенных пунктов.

"Путин все чаще измеряет российские успехи в квадратных километрах, а не из-за контроля над конкретными городами, как это было раньше. По всей вероятности, он приказал военному командованию отложить захват Покровска, сосредоточившись на постепенном продвижении через малонаселенные территории и открытые поля, чтобы достичь административной границы Донецкой. и Днепропетровской областей", — отмечают эксперты.

Геолокационные данные свидетельствуют, что российские силы находятся менее чем в 10 километрах от административной границы. Путин, вероятно, давит на командование, чтобы оно сфокусировалось на достижении этого рубежа вместо окружения Покровска.

Отчет отмечает, что захват всей Донецкой области остается одной из ключевых стратегических целей Кремля. Прогресс в этом направлении используется в качестве аргумента для пропагандистских заявлений об успехах России на международной и внутренней арене. Однако атака на хорошо укрепленные города может значительно замедлить российское наступление, что подвергнет сомнению усилия Кремля по демонстрации своего превосходства на мировой арене.

Портал "Комментарии" ранее писал, что если российским войскам удастся захватить Покровск, следующей вероятной целью может стать Константиновка . Это самый южный город агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, расположенный на севере Донецкой области.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-23-2024
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