Путин издевается над Трампом и его попытками прекратить войну

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин "издевается" над президентом США Дональдом Трампом, совершая атаки по Украине, в то время как Киев согласился на прекращение огня месяц назад.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Радослав Сикорский отреагировал на российские ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам, где атака РФ убила десятки гражданских украинцев. По словам главы польского МИД, Путин своими действиями показывает на практике ответ Трампу по поводу его попытки закончить войну.

Сикорский выразил надежду, что президент США в конце концов примет правильные решения по действиям России и увидит истинные намерения Путина по поводу войны в Украине.

"Украина безоговорочно согласилась на прекращение огня более месяца назад. Ужасные атаки на Кривой Рог и на Сумы – это насмешливый ответ России. Я надеюсь, что президент Трамп и администрация США увидят, что лидер России издевается над их доброй волей, и, надеюсь, будут приняты правильные решения", — сказал Сикорский.

Напомним, что в начале марта в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии было предложено решение о временном прекращении огня. Киев поддержал эту идею, если на нее согласится Россия, однако Кремле выставили ряд требований, в том числе отмену санкций. Кроме того, за этот период времени Москва лишь увеличила количество ударов по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, как закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как Трампу лопнуло терпение и он сделал критическое заявление о России.