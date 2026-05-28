Российская баллистическая ракета "Орешник", которую в Москве активно продвигают как будто бы прорывное и "революционное" средство ведения войны, на практике, похоже, больше выполняет роль информационного символа, чем реального изменения баланса сил на фронте. На это обратил внимание британский полковник Хэмиш де Бретон-Гордон в своей публикации для The Telegraph, где он отмечает, что эффект от применения этого оружия выглядит скорее имиджевым, чем стратегически определяющим, и может свидетельствовать об очередной неудаче российских заявлений о "вундерваффе" в Украине.

Фото: из открытых источников

По информации украинских разведывательных структур, после недавнего удара по району Белой Церкви, расположенному примерно в 80 километрах от Киева, в России могло остаться всего несколько единиц таких ракетных комплексов — ориентировочно три. Это, по мнению экспертов, дополнительно подчеркивает ограниченность ресурса, которым Кремль пытается демонстрировать силу.

Аналитик также отмечает, что российские удары подобными средствами не были направлены непосредственно на столицу Украины. Киев защищен современными системами противовоздушной обороны, в том числе американскими комплексами "Patriot", уже доказавшими способность эффективно перехватывать другие разрекламированные российские ракеты, среди которых "Кинжал" и "Циркон".

Отдельно подчеркивается техническая специфика "Орешника": вероятно, эта система создавалась как носитель ядерного вооружения, а ее эффективность с обычными боезарядами вызывает сомнения из-за недостаточной точности. Есть предположение, что при ударах использовались инертные боеприпасы, не содержащие взрывчатки. Их разрушительное действие может базироваться только на кинетической энергии, однако для этого необходима очень высокая точность поражения, признаков которой пока не зафиксировано.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин вероятно будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не появится реальная угроза серьезных внутренних или военных потерь — в частности риска прорыва или обвала фронта или потери им политического контроля., считает военный эксперт Олег Жданов.