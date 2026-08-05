Путин играет ва-банк, а Запад до сих пор колеблется: политолог ошарашил жуткой перспективой для Украины

Массированные баллистические удары России по украинским городам свидетельствуют о том, что Кремль делает ставку на террор гражданского населения, пытаясь сломать украинский тыл. В то же время, реакция западных партнеров, несмотря на беспрецедентную поддержку Украины, часто остается недостаточно решительной. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, комментируя последние атаки.

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По словам эксперта, каждый раз после очередного обстрела Киева возникает вопрос, достаточно ли Запад делает для того, чтобы лишить Россию возможности наносить такие удары.

"Очередная баллистическая атака России по Украине, когда Киев и область превращаются в тир для баллистических ракет – это очень страшно. И еще страшнее того, что наши западные союзники могут смотреть на это как элемент принуждения Украины к миру", – отметил Магда.

Политолог подчеркнул, что страны Запада продолжают усиливать санкционное давление на Россию, однако этого недостаточно, чтобы существенно ограничить ее военные возможности.

"Санкции сегодня беспрецедентны, но давить на самую большую по территории страну мира очень сложно", – сказал он.

Магда обратил внимание, что отдельные российские отрасли до сих пор получают значительные прибыли, а в российских ракетах регулярно находят западные электронные компоненты.

"Несмотря на то, что в российских ракетах постоянно находят западные компоненты, никто не считает нужным полностью остановить этот процесс", – подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, Кремль пытается компенсировать отсутствие стратегических успехов на фронте ударами по мирным городам и объектам критической инфраструктуры.

"Не имея успехов на линии боевого столкновения, россияне пытаются разрушить украинский тыл", — подчеркнул Магда.

В то же время, эксперт убежден, что российский диктатор Владимир Путин фактически "играет ва-банк", стремясь достичь своих целей именно сейчас.

"Путин в значительной степени идет ва-банк против Украины. Он понимает: если сломает Украину, то другие страны Европы тоже окажутся под угрозой", – заявил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что вопрос передачи Украине дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot снова оказался в центре внимания после публикации Financial Times, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни таких ракет.