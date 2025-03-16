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Путин и Трамп смогут поговорить уже на следующей неделе

Телефонный разговор Трамп и Путина может быть уже на следующей неделе

16 марта 2025, 15:32
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Недилько Ксения

Телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться на следующей неделе. Об этом в телеэфире CNN сообщил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, передает портал "Комментарии".

Путин и Трамп смогут поговорить уже на следующей неделе

Стив Уиткофф

Также он сообщил, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию. По его словам, Дональд Трамп "ожидает разрешения конфликта в Украине в течение недель".

Стив Уиткофф заявил, что его встреча с Путиным в Москве длилась 3-4 часа и была положительной.

По его словам, кремлевский диктатор вроде бы принимает философию Трампа, и они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина как суверенное государство имеет право приглашать союзные страны для размещения миротворческого контингента, и это не вопрос, который должна решать Россия. Об этом пишет Le Parisien, передает портал "Комментарии".

Макрон подчеркнул, что европейские государства не нуждаются в разрешении Кремля для принятия такого решения. По словам Макрона, войска других стран могут быть размещены в стратегически важных городах, таких как Киев, Львов и Одесса. Он также пояснил, что франко-британский план предполагает не создание крупного военного контингента, а размещение нескольких тысяч военных в ключевых точках для проведения обучающих программ и демонстрации долгосрочной поддержки Украины.



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