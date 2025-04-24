Соединенные Штаты хотят признать Крым российским и спрашивают об этом Украину. Впрочем, как говорит эксперт по международным вопросам Дмитрий Шульга, многие не понимают, зачем Вашингтону разрешение Киева.

Путин и Трамп

На самом деле, говорит эксперт, такое "добро" важно для легитимизации и международного одобрения всего пакета "соглашения", который разрушит международно признанные границы Украины.

Как говорит Шульга, все будет как с Минскими договоренностями: РФ на пару с посредником вынесет соглашение на одобрение Совета Безопасности ООН. В пакете будет пункт о признании со стороны США принадлежности Крыма России. Далее США и РФ как постоянные члены СБ ООН задают вопросы перед другими: голосуйте за мир, тем более что Украина тоже согласилась с этим пакетом.

"Далее РФ и США на основе резолюции СБ ООН везде говорят, что международно признанные границы РФ включают в себя Крым. А что там Украина думает и признает в своей Конституции — то на международное признание границ не влияет", — подчеркнул Шульга.

По его словам, США понимают, что Украина никогда не признает Крым частью РФ и никогда не изменит свою Конституцию. Но, добавляет он, США и РФ на пару могут продвинуть международную трактовку границ Украины без Крыма, если только Украина согласится на казалось бы небольшую уступку и "разрешить" США сделать то, что они могут сделать и без "разрешения" Украины.

"На самом деле, такое наше "разрешение" потом оказалось бы огромной стратегической ошибкой, как минимум не меньше Будапештского меморандума", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ придумали, как уничтожить Зеленского и вместе с ним всю Украину.





