Путин и Трамп могут решить вопрос с войной без участия Украины: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что исключить Украину из переговоров о прекращении российско-украинской войны невозможно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение украинский лидер высказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский обратил внимание, что от российской агрессии, прежде всего страдает именно Украина и война идет непосредственно на украинской земле.

"Исключить Украину невозможно из любой переговорной площадки. Или эта переговорная площадка не будет иметь реальный результат, а будет иметь только результаты политические, и с безопасностью, и с окончанием войны такие результаты не будут никак связаны", — убежден Зеленский.

При этом, как напомнил президент, у него были хорошие встречи и разговоры с президентом США Дональдом Трампом

"И я еще раз поддерживаю то, что он хочет достичь успеха. И я уверен, что у него есть большие шансы. И будем верить, что ему удастся. Это можно сделать только с Украиной. По-другому это просто не получится, потому что Россия не хочет заканчивать войну, а Украина хочет. И это очень важный аргумент", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал Зеленский, контакты могут поддерживаться в разных форматах. В первую очередь, форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что историей успеха, как для Украины, так Европы с США будет стойкий и уверенный мир.

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