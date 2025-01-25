Путин и Трамп могут решить вопрос с войной без участия Украины: реакция Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что исключить Украину из переговоров о прекращении российско-украинской войны невозможно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение украинский лидер высказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский обратил внимание, что от российской агрессии, прежде всего страдает именно Украина и война идет непосредственно на украинской земле.
При этом, как напомнил президент, у него были хорошие встречи и разговоры с президентом США Дональдом Трампом
В то же время, как сказал Зеленский, контакты могут поддерживаться в разных форматах. В первую очередь, форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны.
Владимир Зеленский подчеркнул, что историей успеха, как для Украины, так Европы с США будет стойкий и уверенный мир.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на остановку США внешней помощи на 90 дней.
Новости