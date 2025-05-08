Путин и Си Цзиньпин сделали новое циничное заявление об Украине

Россия и Китай призывают устранить "первопричины" войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

Путин и Си Цзиньпин в Москве (фото из открытых источников)

"Россия и Китай поддерживают все усилия, способствующие установлению мира в Украине. Москва и Пекин убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины", — цитирует документ российское информагентство "РИА Новости".

При этом в заявлении не говорится, что именно Россия инициировала войну в Украине, нарушив международное право и собственные межгосударственные обязательства.

Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность "за счет и в ущерб безопасности других стран".

Однако каким образом этот тезис согласовывается с российскими действиями в Украине, в частности, проведением так называемой "специальной военной операции", в заявлении не уточняется.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое обещание Си дал Путину в Москве . Глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились в Москве. В ходе переговоров китайский лидер назвал Путина "старым другом" и сказал, что "радуется" посетить Москву.

Си Цзиньпин заявил, что его страна будет сотрудничать с Россией, чтобы "выполнить особые обязанности мировых держав". Более того, китайский лидер добавил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для так называемого "содействия равноправной, упорядоченной, многополярной и инклюзивной экономической глобализации". Он добавил, что стороны также будут "решительно защищать" права и интересы "подавляющего большинства развивающихся стран".