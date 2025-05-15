Путин хотел унизить Зеленского, но опозорился сам: детали

Кремлевский диктатор Владимир Путин дождался, пока президент Владимир Зеленский сядет в самолет и моментально обнародовал унизительный список "членов делегации РФ", отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Зеленский и Путин

По его словам, Путин до вчерашней ночи демонстративно затягивал интригу: на каком уровне будет представлена Россия. Ведь именно от этого зависело, будет ли хоть какой-то результат такой концентрации мировых чиновников и лидеров в Анталье.

"Судя по репликам кремлевского пула, больше походило на подготовку попытки унизить Зеленского и заявить, что никто и не собирался говорить с "нелегитимным главой киевского режима". Ну и могли оттягивать оправдывание перед Трампом, анонсировавшим "хорошие новости на четверг, может, пятницу", — отметил эксперт.

По его словам, для Путина была бы идеальной ситуация, если бы Зеленский прилетел только для встречи с ним, до ночи ждал – и никого не дождался. Вот только у Зеленского даже без Путина уже отмечен напряженный график встреч в Турции. И прибытие госсекретаря США Марк Рубио, вероятно, еще дополнит этот график.

"И это будет график без России – потому что только, уже ночью Кремль обнародовал состав делегации и "экспертов". До утра интригу не дотащили все же. По сути: "заместители и секретарши". Едва ли не самый низкий уровень, который только можно было сформировать", — добавил эксперт.

В таких условиях, говорит он, понятно, что никаких встреч с Зеленским не будет. Впрочем, эксперт не исключил, что, возможно, будут какие-то попытки обменяться требованиями из-за того же Рубио.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Украины есть весомый козырь на переговорах с РФ.



