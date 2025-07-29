Путин хотел отомстить за Patriot: назван важный момент атаки РФ 28 июля

В ночь на 28 июля российские войска нанесли прицельный удар по Староконстантинову в Хмельницкой области. Как считает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, целью противника могли быть недавно переданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Рассвет подчеркнул, что характер обстрела был точечным, а не хаотичным, что свидетельствует о целенаправленной попытке поразить стратегически важную цель.

"Россияне пытались избивать именно по Староконстантинову. Это связано с поставкой трех систем Patriot от Германии. Враг искал ответ, хотел перебить тот положительный информационный эффект для Украины", — отметил эксперт.

После удара российская пропаганда сразу заявила о якобы уничтожении переданных установок. Но, по словам Свитана, все системы уже были развернуты и переведены на боевое дежурство, когда информация о передаче стала публичной.

"Но давайте разочаруем Россию. Эти системы передали, развернули, поставили на боевое дежурство. Лишь потом дали информацию, которую их передают. Россияне не успели нивелировать положительную для нас волну. Германия сделала отличный подарок", — подчеркнул Свитан.

Напомним, по данным The Washington Post, Украина уже получила три ЗРК Patriot от Германии. Кроме того, ранее было заказано 18 систем IRIS-T, из которых на сегодняшний день передано семь.

Как уже писали "Комментарии", по оценкам украинской разведки, российский оборонно-промышленный комплекс способен ежедневно изготавливать до 230 ударных беспилотников, включая как боевые дрона, так и их имитационные варианты. Такой объем производства позволяет накопить около тысячи БПЛА за 3-4 дня. аналитик Олег Жданов в комментарии ТСН.ua, заметив, что одновременное использование всего этого количества дронов невозможно из-за технических ограничений.