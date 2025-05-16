Путин хорошо срежиссировал спектакль: РФ добивается в Стамбуле только одного

Инициатива так называемых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле есть не что иное, как хорошо срежиссированное представление, убежден глава ОО "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк.

Фото: скриншот

Он заявил, что это событие не имеет никакого отношения к реальному мирному процессу.

"То, что называют переговорами в Стамбуле — это действительно фарс, театральная постановка, устроенная ради одного зрителя — Дональда Трампа. Все это сделано для того, чтобы удовлетворить его политические амбиции и в то же время попытаться повлиять на санкционную политику Запада", — отметил Романюк.

По его мнению, российский правитель Владимир Путин заинтересован не в диалоге, а в снятии или хотя бы отсрочке новых санкций, согласованных с Киевом совместно с ведущими европейскими странами. Именно после вмешательства Трампа стороны были фактически вынуждены лететь на переговоры, не имеющие содержательной основы.

Романюк также акцентирует, что Кремль готовится к новому витку эскалации — летне-осенней военной кампании. По его словам, вопреки заявлениям западных СМИ о подготовке, украинские военные уже фиксируют начало активных действий врага.

"В нынешних условиях Москва не рассматривает никаких пауз или перемирия. Их стратегия — только продолжение войны. В переговорах нет предмета: требования сторон абсолютно несовместимы, и ни одна из них не готова к компромиссу", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что, несмотря на дипломатические усилия, приложенные Украиной во время переговоров в Турции для достижения мира, вероятность того, что боевые действия прекратятся летом, остается очень низкой. Более того, активная фаза войны может на отдельных участках фронта только усилиться. Такую оценку ситуации дал военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.