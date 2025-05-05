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Путин хочет завести российские войска в Закарпатскую область

Путин не откажется от войны, потому что ему нужна вся Украина для одной цели

сегодня, 09:33 comments1910
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Ткачик Олеся

Все усилия кремлевского диктатора Владимира Путина, являющегося представителем российских чекистов в Кремле, связаны с необходимостью восстановления так называемой "территориальной целостности" "настоящего российского государства", говорит политический обозреватель Виталий Пртников.

Путин хочет завести российские войска в Закарпатскую область

Война в Украине

При этом, по его словам, под "настоящим российским государством", на Лубянке и дальше понимают Советский Союз.

"Без Украины, без ее покорения, без выхода российских войск в украинское Закарпатье не может идти и речи о восстановлении прежних возможностей советской империи", — говорит Портинков.

По его словам, именно по этой причине диктатор Путин вряд ли может отказаться от дальнейшей войны против Украины.

Впрочем, как считает Портников, кремлевский диктатор все же готов сделать паузу, потому что осознает, что продолжение военных действий может привести к новому ухудшению российско-американских отношений. Как следствие, РФ может получить новые и неожиданные санкции от президента Дональда Трампа.

Вместе с тем, говорит Портинков, российская экономика сейчас находится в плохом состоянии, поэтому в Кремле хотят избежать новых санкций.

Это действительно может быть важным аргументом в последующие месяцы и годы. Вопрос только в том, кто и как использует паузу", – подчеркнул Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в первые сто дней президентства Дональд Трамп пытался угодить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, слушая своего вице-президента Джей Ди Венса и ведя с российским лидером любезные переговоры. Теперь в игру вступает госсекретарь Марко Рубио со своими угрозами "калечущих" санкций и другими жесткими методами.




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Источник: https://www.facebook.com/portnikov/posts/pfbid0mpkrpVqmL9S46UZGmoqKBE6cEEsVwJSb3UkSruGqYczLgjxVhKbbMj3aZch7z5Vjl?locale=ru_RU
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