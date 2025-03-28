Путин хочет вернуть большую часть Украину и «мятежные регионы» включительно с Киевом

Суть переговоров между США и Россией состоит в том, что они делят шкуру не убитого медведя, то есть Украины, считает социолог Игорь Эйдман.

Владимир Путин

"Трамп относится к Украине как империалистический хищник из 19 века. Он хочет поделить ее с Путиным — практически не скрывает, что готов отдать часть Украины России, а оставшейся части навязать кабальный договор, фактически дающий США возможность бесконтрольно эксплуатировать природные богатства и человеческий потенциал страны", — говорит Эйдман.

По его словам, именно такой проект передали американцы украинским властям, и он был слит в прессу. Похожие неравноправные договоры империалистические державы в 19 -начале 20 века веке навязывали Китаю, Ирану и другим своим полуколониям.

Впрочем, эксперт считает, что затея Трампа не только предательская и аморальная, но и абсолютно нереализуемая. Дело в том, добавляет он, что Украина такое соглашение никогда не подпишет, но даже, если бы подписала, кто бы ее заставил его соблюдать. Эйдман считает, что любой следующий украинский президент, разорвал бы такой кабальный договор, сразу после смены власти.

"К тому же Путин не собирается отдавать США большую часть Украины, которая ему нужна самому. Для него Харьков, Днепр, Одесса, даже Киев — русская мятежная территория и он не собирается уступать ее американцам. Так что Путину и Трампу не удастся поделить Украину, как Гитлер и Сталин поделили Польшу", — считает социолог.

По его мнению, Зеленский не посылает открыто Трампа с его хищническими притязаниями вслед за русским военным короблем, только пока не доставлена вся выделенная еще Байденом военная помощь и не выстроена до конца система поддержки без американского участия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Трампа на столе два сценария развития ситуации в Украине.



