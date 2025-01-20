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Путин хочет срочно завершить первый этап "СВО": о чем речь

Путин объявил цели «СВО» и хочет срочно достичь первоочередных из них

сегодня, 15:55
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Ткачик Олеся

На отдельных участках фронта продолжаются ожесточенные бои, однако Силы обороны Украины успешно противодействуют попыткам российских оккупантов захватить Донецкую область, об этом в эфире Freedom сказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Путин хочет срочно завершить первый этап "СВО": о чем речь

Бои в Донецкой области

По его словам, российской армии не удалось выполнить задачу кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу взятия города Покровска в Донецкой области к инаугурации Дональда Трампа, которая состоится сегодня.

Вторая составляющая — они предполагают, что захватив Покровск и весь этот сектор, они развернут наступательную операцию дальше на Краматорск, на Константиновку из другого сектора, Часового Яра, и на Славянск, то есть захватить всю Донецкую область. Это уже более стратегическая задача, она давно стоит у Путина, он его назвал как завершение "первого этапа спецоперации", хотя это один из этапов агрессивной широкомасштабной войны. Это не удается, поэтому стратегия захвата этого края практически провалилась", – сказал Маломуж.

По его словам, оккупанты сосредоточили около 50-60 тысяч военных, но этого недостаточно для прорыва хорошо укрепленных украинских позиций.

Более того, Маломуж сообщил, что россияне бросают на штурм своих военных даже с ранениями. При этом у них нет возможности отступать. То есть, подчеркнул эксперт, сейчас враг использует последние резервы.

Кроме того, генерал отметил значительные потери среди оккупантов благодаря действиям сил обороны Украины, которые делают все возможное для сохранения контроля над ключевыми логистическими маршрутами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне близки к захвату Часового Яра и Торецка.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rosijski-okupanty-namagayutsya-styagnuty-rezervy-dlya-posylennya-nastupu-na-pokrovsk-v-bij-posylayut-poranenyh-malomuzh/
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