Во время интенсивных воздушных атак РФ запускает по Украине до 500 ударных дронов типа "Шахед" в сутки. Однако в Кремле планируется увеличить эту цифру до 700, сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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По его словам, хотя среднее количество дронов в июне составляет около 197 единиц в день, реальная возможность России ежедневно выпускать 500 или более маловероятно. Для достижения таких масштабов необходимо, по меньшей мере, удвоить нынешние мощности, что сейчас выглядит нереалистично из-за проблем с логистикой, техникой и квалифицированным персоналом.

Россия смогла рассредоточить производство "Шахедов" и настроить выпуск отдельных комплектующих, однако для финальной сборки нужны специальные производственные точки и опытные кадры, которых мало. Грабский подчеркивает: при другой промышленной структуре РФ могла бы увеличить выпуск дронов, но в нынешних реалиях такая перспектива выглядит маловероятной.

При этом эксперт считает, что в ближайшее время Россия вряд ли сможет значительно увеличить количество запускаемых по Украине "Шахедов". Вместо этого следует помнить, что украинская сторона также активно использует дроны — не только для обороны, но и для ударов в глубоком тылу врага. В качестве примера он вспомнил о недавней атаке, парализовавшей транспортную инфраструктуру Москвы на всю ночь.

По словам Грабского, Украина часто выпускает по российским объектам даже больше дронов, чем запускает РФ в ответ. Этот фактор, по его мнению, говорит о сохранении стратегического паритета на фронте беспилотной войны.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин стремится наносить ежедневные удары по стратегическим объектам Украины, подобно тому, как Израиль регулярно атакует Иран. Однако, по словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, реальные возможности РФ значительно ограничены.