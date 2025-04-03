Путин хочет растянуть войну на 9 лет: стало известно о коварном замысле российского диктатора

Перемирие в Украине, вероятно, не будет достигнуто в ближайшие месяцы, заявляют чиновники из администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters. Война продолжается и ее завершение пока не прогнозируется. Украина продолжает постепенно терять территории: в марте российские войска захватили еще 133 квадратных километра. О перспективах конфликта в интервью сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт подчеркивает, что не следует преувеличивать возможности российской армии, поскольку, несмотря на успехи на фронте, она сталкивается с большими проблемами. По его мнению, перемирие невозможно из-за кардинальных разногласий в позициях Украины и России.

Хотя Украина продолжает терять территории, российская армия вынуждена прилагать гораздо большие усилия, чем раньше, чтобы их захватить, отмечает Жданов.

"Сейчас Россия должна увеличить свои усилия почти в 12 раз по сравнению с октябрем, чтобы захватить один квадратный километр украинской территории. Они даже начали активно использовать пехоту для штурмов. Поэтому я и говорю, что новые боеприпасы и броня могли бы помочь компенсировать наше численное преимущество. Нам это срочно нужно. и пешком, без техники", — объясняет Жданов.

По данным аналитического проекта DeepState, в марте российские войска захватили 133 квадратных километра украинской территории. Это значительно меньше по сравнению с июлем 2024 года – февралем 2025 года.

"Да, эта цифра для нас неутешительная, но не катастрофическая. Наши западные партнеры рассчитали, что если российская армия продлит такими темпами, им понадобится девять лет, чтобы захватить все четыре области, которые они объявили частями своей территории — Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую", — отметил эксперт.

Жданов также добавил, что до 9 мая 2025 года российские войска вряд ли смогут достичь границ Донецкой и Луганской областей, несмотря на все стремления Путина.

Как уже писали "Комментарии", российская угроза для государств НАТО будет оставаться актуальной еще многие годы, даже если будет заключено мирное соглашение с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля.