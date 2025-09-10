Путин хочет парализовать украинцев: стало известно о нелестном сценарии для каждого уже скоро

Российские войска могут целить не только объекты энергетической инфраструктуры Украины, но и другие стратегически важные системы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможных направлениях ударов по украинской энергетике, специалист отметил, что враг не ограничится только электростанциями. Вероятными целями могут стать подстанции, трансформаторные объекты и линии электропередачи, особенно в критических узловых точках, обеспечивающих распределение электроэнергии.

"Будут бить не только по электростанциям, но и по всей системе энергообеспечения", — подчеркнул Романенко.

Кроме того, под ударом может оказаться и транспортная инфраструктура, в том числе мосты, железнодорожные узлы, вокзалы – все, что обеспечивает логистику и поддерживает обороноспособность страны.

"Непрерывная работа транспортной системы — это тоже важная составляющая нашей защиты", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия уже активизировала атаки на объекты энергетики, в частности, была повреждена одна из электростанций в Киевской области. В этой связи генеральный директор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко не исключает возможности возврата веерных отключений света осенью и советует гражданам заранее подготовиться к таким сценариям.

