logo

BTC/USD

112277

ETH/USD

4327.39

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин хочет парализовать украинцев: стало известно о нелестном сценарии для каждого уже скоро
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет парализовать украинцев: стало известно о нелестном сценарии для каждого уже скоро

Противник пытается атаковать инфраструктуру, играющую ключевую роль в обороноспособности Украины.

10 сентября 2025, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские войска могут целить не только объекты энергетической инфраструктуры Украины, но и другие стратегически важные системы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Путин хочет парализовать украинцев: стало известно о нелестном сценарии для каждого уже скоро

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможных направлениях ударов по украинской энергетике, специалист отметил, что враг не ограничится только электростанциями. Вероятными целями могут стать подстанции, трансформаторные объекты и линии электропередачи, особенно в критических узловых точках, обеспечивающих распределение электроэнергии.

"Будут бить не только по электростанциям, но и по всей системе энергообеспечения", — подчеркнул Романенко.

Кроме того, под ударом может оказаться и транспортная инфраструктура, в том числе мосты, железнодорожные узлы, вокзалы – все, что обеспечивает логистику и поддерживает обороноспособность страны.

"Непрерывная работа транспортной системы — это тоже важная составляющая нашей защиты", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия уже активизировала атаки на объекты энергетики, в частности, была повреждена одна из электростанций в Киевской области. В этой связи генеральный директор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко не исключает возможности возврата веерных отключений света осенью и советует гражданам заранее подготовиться к таким сценариям.

Как уже писали "Комментарии", военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что в информационном пространстве активно раскручивается тезис о якобы вине Украины в залете дронов Shahed-136 в Польшу из-за работы украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, это нарратив российской пропаганды, которую сейчас активно продвигают через польскоязычные аккаунты в соцсетях, пытаясь навязать ее польскому обществу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/economics/energetics/udari-po-ukrajini-rosiya-mozhe-biti-biti-ne-lishe-po-energetici-a-y-po-shche-odniy-vazhliviy-sistemi-13125786.html
Теги:

Новости

Все новости