Путин хочет отпраздновать победу в Украине парадом: где мечтает его провести

Именно Россия получает все выгоды от раскачивания темы "мир за 100 дней", говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. По его словам, украинцы начинают думать, дескать, зачем помогать ВСУ, ведь и так скоро наступит мир, для них уже не важно, что нужно, например, купить авто для эвакуации раненных. А все сборы они воспринимают, как попытку "нажиться на войне". Или же принимают решения не идти в ТЦК по повестке, ведь буквально через три месяца война окончится, нужно просто спрятаться и переждать.

Владимир Путин

"Возможно ли вообще достижение мира через условные 100 дней? Да. Одна из возможностей такова. Как и через 50 дней. Или через год. В российской экономике действительно все признаки приближающегося кризиса. Но на год сил и денег еще хватит. При активной помощи Китая и КНДР на дольше. И у Киева сил и вооружения железобетонно хватит на год. Кремль хочет парад 9 мая в честь победы над Украиной, это правда. Лично Путин хочет. Согласен даже на парад в Москве, раз уж в Киеве не получилось. Но уничтожения Украины он до сих пор хочет больше", — говорит Сазонов.

При этом он признает, что у американского президента Дональда Трампа, действительно, есть мощные рычаги давления. В то же время, добавил военный, американский президент не будет "прогибаться" под желания кремлевского диктатора.

"Спешить президенту США совершенно некуда. Все эти комбинации с Москвой и Киевом просто гамбит большой партии с Пекином и спешка тут ни к чему", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что война России против Украины не закончится до 9 мая. Для Трампа вообще неприемлемо принимать какие-либо важные решения в знаковые для Путина даты, чтобы не выглядеть в глазах мира слабаком.



