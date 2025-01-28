Путин хочет отпраздновать победу в Украине парадом: где мечтает его провести

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Ткачик Олеся
Именно Россия получает все выгоды от раскачивания темы "мир за 100 дней", говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. По его словам, украинцы начинают думать, дескать, зачем помогать ВСУ, ведь и так скоро наступит мир, для них уже не важно, что нужно, например, купить авто для эвакуации раненных. А все сборы они воспринимают, как попытку "нажиться на войне". Или же принимают решения не идти в ТЦК по повестке, ведь буквально через три месяца война окончится, нужно просто спрятаться и переждать.
Владимир Путин
При этом он признает, что у американского президента Дональда Трампа, действительно, есть мощные рычаги давления. В то же время, добавил военный, американский президент не будет "прогибаться" под желания кремлевского диктатора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что война России против Украины не закончится до 9 мая. Для Трампа вообще неприемлемо принимать какие-либо важные решения в знаковые для Путина даты, чтобы не выглядеть в глазах мира слабаком.
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