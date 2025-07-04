Путин хочет оккупировать четыре крайне важных города в Украине: стало известно, кому грозит ад

Российские оккупационные силы в рамках своей летней наступательной кампании пытаются захватить стратегически важные украинские города. Под прицелом – Славянск, Краматорск, Харьков и Сумы. О возможностях реализации этих планов рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Еспресо".

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По его словам, в современной истории войны не было случаев, когда готовящаяся к масштабному наступлению армия не достигала вообще ни одного продвижения. Впрочем, вопрос не в том, сможет ли враг продвинуться, а насколько глубоко и какой ценой.

Гетман подчеркнул, что тактические успехи россиян не означают наличие стратегического потенциала для оккупации больших территорий Украины.

"Если бы у них была такая возможность — они бы уже ею воспользовались", — заявил офицер.

Он привел в пример ситуацию вокруг Покровска — города, который российские войска пытаются окружить в течение длительного времени, но безуспешно.

"Покровск держится. Это показывает, что наступательные планы РФ по Славянску, Краматорску, Харькову или Сумам имеют крайне низкие шансы на реализацию", — добавил Гетьман.

Генштаб ВСУ недавно сообщил о кратковременном проникновении вражеских сил в Дачное (Днепропетровская область), которое завершилось уничтожением окупантов после фото с российским флагом.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что цели врага включают выход на админграницы нескольких областей (Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, вероятно, Черниговской), чтобы усилить давление в переговорах. Эти намерения политически неприемлемы для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак по Украине с использованием беспилотников Shahed, установив новый антирекорд по количеству запущенных дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.