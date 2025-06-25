Путин хочет оцепить Сумы: в НАТО озвучили неоднозначный прогноз

Разведка стран-членов НАТО фиксирует постоянное продвижение российских войск, в частности в направлении Сумской области, однако это сопровождается большими потерями для армии РФ. Об этом во время саммита Альянса сообщил высокопоставленный представитель НАТО, согласившийся говорить на условиях анонимности.

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По его словам, полученные разведданные подтверждают оценки Генштаба ВСУ по количеству потерь в рядах российской армии. В частности, общие боевые потери армии РФ превысили миллион человек, из них около 250 тысяч — погибшие.

В последнее время ежедневные потери врага остаются высокими — около 1300 человек в сутки. Представитель НАТО связывает это с тактикой массированных штурмов, которые Россия активно применяет, в том числе и на Сумском направлении.

В то же время, он отметил, что целью РФ в регионе является создание буферной зоны после действий в Курской области. Однако, несмотря на отдельные тактические достижения, такие наступления крайне изнурительны для российской армии.

"Попытка окружения Сум в ближайшее время выглядит маловероятной и практически невозможной", — подчеркнул представитель Альянса.

Позже он уточнил, что в течение следующих месяцев ожидаются попытки расширить фронт к северу и северо-востоку от города, ведь РФ стремится создать условия дальнейших наступательных действий. Однако подобные планы уже не раз проваливались.

Несмотря на локальные продвижения, существенных изменений на линии фронта за последние два месяца не произошло. Более того, разведка НАТО подтвердила, что украинские силы также имеют успехи — в частности, осуществляют контрнаступательные действия на территории Курской области возле Теткиного. Это, по мнению аналитиков, отчасти останавливает дальнейшее давление РФ и демонстрирует, что обе стороны имеют ограниченные, но реальные тактические результаты.

Как уже писали "Комментарии", Украина получит дополнительную военную помощь от европейских стран и Канады в текущем году на сумму около 35 миллиардов евро, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет издание The Guardian.